Разрабатывать проект по реконструкции улицы Леона Поземского в городе Пскове займётся «Стройдормост проект» 

ООО «Псковдормост проект» займётся оазработкой проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова в рамках объекта: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера „Псковский“: фирма была единственным участником аукциона. Разработка проекта будет стоить городскому бюджету 29 млн 994 тыс. рублей. Руководитель фирмы — бывший замначальника комитета по строительству администрации Псковской области Елена Трошкова. Проектная документация и госэкспертиза должны быть готовы к 1 июля, рабочая документация — к 30 сентября. Проектирование будет проходить в три стадии: первая включает в себя историко-архитектурный опорный план, градостроительнуюконцепцию развития территории, анализ дендрологического состояния существующих деревьев и кустарников, инженерно-геодезические, экологические и гидрометрологичекие изыскания, археологические исследования (в случае необходимости). Вторая стадия — проект планировки территории, проект межевания территории, разработка проектной документации в соответствии с требованиями технических условий, определение объемов по реконструкции инженерных сетей и получение дополнительных технических условий от городских служб (в случае необходимости). Третья стадия — разработка рабочей документации: она будет разработана для первого и второго этапа работ. Первый этап — реконструкция Советского (Троицкого) моста с устройством четырёхполосного дорожного движения. Второй этап — улица Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Ипподромной с прилегающими участками в границах межевания, до стен домов и заборов, включая пересечения и примыкания улиц, в том числе:Сквер около ОКН федерального значения „Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда“ (ул. Л. Поземского, 7) (включая улицу Волкова в границах сквера, проезд у церкви) Площадка перед ОКН федерального значения „Церковь Ильинская“ (ул. Волкова, 9а) Площадка около здания по Советской набережной, 9 (ОКН регионального значения „Дом жилой А. Я. и В. Я. Сафьянщиковых“) Съезд на территорию ОКН федерального значения „Здание канатной фабрики“, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 24Проезд (или проход) к районной поликлинике (ул. Школьная, 24) с ул. Л. ПоземскогоВаарламовский сквер, часть улиц Застенной (в границах сквера) и улицы Александра Невского (до ул. Совхозной) Ул. Олега Кошевого (от ул. Л. Поземского до ул. Первомайской) Ул. Набат (от ул. Л. Поземского до ул. Первомайской). На третий этап документация пока не готовится, к этому этапу относится реконструкция улицы Леона Поземского от улицы Ипподромной до границы города Пскова с прилегающими участками в границах межевания, до стен домов и заборов, включая пересечения и примыкания улиц, в том числе Парк Александра Невского.