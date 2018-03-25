Разрабатывать проект по реконструкции улицы Леона Поземского в городе Пскове займётся «Стройдормост проект» 

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«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове

«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове