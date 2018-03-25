Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's

За рекордные $912,5 тысяч были проданы на часовом аукционе Christie's в Дубае часы последнего египетского короля Фарука.

Наручные часы Patek Philippe из 18-каратного золота с кожаным ремешком были изготовлены в 1944 году по спецзаказу. На крышке выгравирована корона, сверху — звезда и полумесяц, внизу стоит литера первой буквы имени короля.

Всего в этой серии был выпущен 281 экземпляр часов

Предполагалось, что королевские часы станут главным лотом ближневосточного аукциона, их стоимость оценивали в суммму до $800 тысяч.

Покупатель неизвестен.

Там же за $162,5 тысяч были проданы Rolex GMT-Master премьер-министра и министра обороны ОАЭ , правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.