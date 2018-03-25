Часы короля Фарука поставили рекорд на аукционе Christie's 

За рекордные $912,5 тысяч были проданы на часовом аукционе Christie's в Дубае часы последнего египетского короля Фарука.
Наручные часы Patek Philippe из 18-каратного золота с кожаным ремешком были изготовлены в 1944 году по спецзаказу. На крышке выгравирована корона, сверху — звезда и полумесяц, внизу стоит литера первой буквы имени короля.
Всего в этой серии был выпущен 281 экземпляр часов
Предполагалось, что королевские часы станут главным лотом ближневосточного аукциона, их стоимость оценивали в суммму до $800 тысяч.
Покупатель неизвестен.
Там же за $162,5 тысяч были проданы Rolex GMT-Master премьер-министра и министра обороны ОАЭ, правителя эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
Общий объем продаж аукциона — 7 миллионов долларов, передает ТАСС.