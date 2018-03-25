Хозяева тайги: как работает «скорая помощь» для амурских тигров

Приморском крае амурские тигры держат в страхе жителей небольших поселков. Хищники нападают на бродячих собак и заходят на участки. Сотрудники природоохраны говорят, что люди виноваты сами, передает корреспондент «МИР 24» Александр Бережной

Амурский тигр — уже не вымирающий вид. В России их более 500, и популяция постепенно растет. Вот возможностей для полноценной жизни больших кошек становится все меньше.

«Если тигру нечего есть в дикой природе, он идет к человеку — чтобы украсть собаку, сельскохозяйственное животное. Ну или напасть на человека», — говорит руководитель отдела по редким видам амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко

Ученые считают, что люди виноваты сами. Весь ХХ век они уничтожали тайгу — дом хищника. Нет дубов, кедров и маньчжурского ореха — нет пищи для копытных, а без них нет еды и для тигра.

Когда зверь начинает «шалить», его ловят сотрудники охотнадзора. Стреляют из пневморужей шприцами со снотворным. Обездвиженного тигра доставляют в центр реабилитации, чтобы понять причины его поведения и решить: опасен или нет. От этого зависит, будет ли он жить в зоопарке или вернется в дикую природу.

«Обычно животные попадают к нам в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, с травмами. Первый этап — оказать ветеринарную помощь. Грубо говоря, поставить на лапы», — говорит исполнительный директор центра реабилитации «Тигр» Виктор Кузьменко

Недавно в Приморье появилась «тигриная скорая помощь». Она готова срочно выехать туда, где хищник попал в сложную ситуацию. Внутри — полноценная ветеринарная клиника.

Если тигр ведет себя адекватно, его решают отпустить обратно в тайгу. Обязательно с радиоошейником. С его помощью можно отслеживать путь хищника и вовремя среагировать, если он направится к населенному пункту.

«Самый распространенный вопрос: мешает ли он тиграм. Естественно, первое время есть дискомфорт. Но машина большая, и она привыкает к этим полутора килограммам», — говорит координатор природоохранных программ дальневосточного филиала «Центра „Амурский тигр“ Леонид Зайка.

Ошейник работает от нескольких месяцев до двух лет. Когда батарейки сядут, он автоматически откроется и упадет с шеи. Спасенный человеком тигр возвращается в естественную среду обитания. Как говорят ученые, защищая тигров, мы сохраняем всю природу дальневосточной тайги.

Контролировать хищников ученым Приморского края станет проще. На днях в национальном парке „Бикин“, где проживают около полусотни амурских тигров, установили новые фотоловушки.

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