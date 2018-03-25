Ещё
Глыба льда насмерть раздавила трехлетнюю девочку в Камчатском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глыба льда насмерть раздавила трехлетнюю девочку в Камчатском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Петропавловске‐Камчатском глыба льда откололась от крыши гаража и убила трехлетнюю девочку. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом говорится на сайте регионального СК.
Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Трагедия произошла днем 25 марта на территории
гаражно-строительного
кооператива № 72 по улице Войцешека в краевом центре. С козырька одного из гаражей на девочку упала наледь. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
пресс-службе
администрации
Петропавловска-Камчатского
говорится, что глава краевого центра Виталий Иваненко поручил провести проверки собственников помещений на предмет содержания территорий. Это он поручил контрольному управлению городской администрации.
В сообщении говорится, что ежегодно в течение зимнего сезона руководители предупреждали глав управляющих компаний, владельцев различных зданий и сооружений, гаражей, что нужно своевременно очищать крыши построек.
23 марта в  Санкт-Петербурге
в объектив видеокамеры попало падение огромного куска льда на местную жительницу. Массив рухнул на женщину, как только она вышла из здания.
360tv.ru: последние новости
Глава Коломенского городского округа: на полигон “Воловичи” не едут мусорные машины В МВД рассказали о том, как автомобилисты будут получать права И.о. главы Лосино‐Петровского назначен Олег Фетюков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России609
Британии предложили войти в состав РФ89
Москвичей предупредили об опасности1
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове36
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение