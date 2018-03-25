Глыба льда насмерть раздавила трехлетнюю девочку в Камчатском крае

В Петропавловске‐Камчатском глыба льда откололась от крыши гаража и убила трехлетнюю девочку. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом говорится на сайте регионального СК.

Сообщается, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла днем 25 марта на территории

гаражно-строительного

кооператива № 72 по улице Войцешека в краевом центре. С козырька одного из гаражей на девочку упала наледь. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

пресс-службе

администрации

говорится, что глава краевого центра Виталий Иваненко поручил провести проверки собственников помещений на предмет содержания территорий. Это он поручил контрольному управлению городской администрации.

В сообщении говорится, что ежегодно в течение зимнего сезона руководители предупреждали глав управляющих компаний, владельцев различных зданий и сооружений, гаражей, что нужно своевременно очищать крыши построек.

в объектив видеокамеры попало падение огромного куска льда на местную жительницу. Массив рухнул на женщину, как только она вышла из здания.