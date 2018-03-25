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Более 80 лет назад создан первый отдела охоты и борьбы с хищниками и инспекцией на местах
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Более 80 лет назад создан первый отдела охоты и борьбы с хищниками и инспекцией на местах 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
«Всем известно, что без прошлого нет настоящего и будущего. Поэтому каждый гражданин должен знать историю своей Родины, чувствовать и беречь хрупкую связь времен», — сообщил руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай Бондаренко. Его словам приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Сегодня комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (Госохотнадзор) на страницах сайта создает рубрику «История становления госохотнадзора».
При подготовке материала комитет ставил перед собой задачу рассказать о традициях и правилах русской охоты и рыбалки, о динамике численности и видового состава объектов животного мира и водных биологических объектах, эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыболовного промысла, а также познакомить со специалистами, посвятившими всю свою трудовую деятельность охране природных богатств Нижегородской земли. Это и многое другое будет рассказано на страницах электронного журнала.
Предложенная информация будет интересна широкому кругу читателей: работникам охотничьих хозяйств, охотникам и ценителям природы!
«Уважаемые охотники и рыбаки. Надеемся, что Вы не останетесь равнодушными и присоединитесь к наполнению рубрики, прислав нам свои заметки, истории и фотоочерки, а также интересующие Вас вопросы на электронную почту pressa@ohota.kreml.nnov.ru или по адресу: 603134, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2», — Николай Бондаренко.
В ведомстве уточнили, что в случае, если в Вашем роду охотой, разведением охотничьих животных и водных биологических ресурсов занимаются уже много поколений, а в семейном альбоме есть фотографии, на которых Ваши прародители занимались разведением новых для региона видов животных, разведением подсадных уток или охотничьих собак, то обязательно присылайте данную информацию на указанный ранее адрес с пометкой: «для сайта комитета».
Ранее сообщалось, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.
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