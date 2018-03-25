Власти объявили о контроле над ситуацией с полигоном «Ядрово»

«Среднесуточного превышения [нормы выброса газа] не было», — отметил он.

Чупраков добавил, что ночью имело место кратковременное превышение, но в целом оно не повлияло на экологическую обстановку ни на полигоне, ни в жилой зоне.