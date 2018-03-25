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Власти объявили о контроле над ситуацией с полигоном «Ядрово»
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Власти объявили о контроле над ситуацией с полигоном «Ядрово» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил журналистам, что власти оперативно приняли меры по тампонированию разрыва на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. Его слова приводит РИА Новости.
«Среднесуточного превышения [нормы выброса газа] не было», — отметил он.
Чупраков добавил, что ночью имело место кратковременное превышение, но в целом оно не повлияло на экологическую обстановку ни на полигоне, ни в жилой зоне.
Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.
Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту, детям решением губернатора Андрея Воробьева выделят путевки в санатории.
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