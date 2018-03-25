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Жители дома на Ремесленной обнаружили в подвале настоящий пруд
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Жители дома на Ремесленной обнаружили в подвале настоящий пруд 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Жители многострадального дома №5 на Ремесленной улице обнаружили настоящий пруд в подвале здания, сообщает «Петербургский дневник».
По словам жильцов, они долгое время не могли попасть в подвал из-за смененных замков. Когда же им удалось это сделать, то они увидели, что тот затоплен водой.
«Вот в чем причина, почему на первом этаже поднялись полы. Открыли подвал, а там хоть заплывы делай, хоть на лодке плыви!» — приводит издание слова пострадавших.
Напомним, дома №5 на Ремесленной улице последнее время часто фигурирует в сводке новостей. Местные жители забили тревогу, когда из-за возведения нового моста, который соединит Васильевский остров с Петроградской стороной, они оказались фактически в изоляции.
Ранее сообщалось, что Смольный взял под контроль решение проблем жителей этого дома. Как сообщил вице-губернатор Игорь Албин, в апреле будет подготовлено заключение о пригодности либо непригодности помещений для проживания.
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