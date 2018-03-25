Жители дома на Ремесленной обнаружили в подвале настоящий пруд

Жители многострадального дома №5 на Ремесленной улице обнаружили настоящий пруд в подвале здания, сообщает «Петербургский дневник».

По словам жильцов, они долгое время не могли попасть в подвал из-за смененных замков. Когда же им удалось это сделать, то они увидели, что тот затоплен водой.

«Вот в чем причина, почему на первом этаже поднялись полы. Открыли подвал, а там хоть заплывы делай, хоть на лодке плыви!» — приводит издание слова пострадавших.

Напомним, дома №5 на Ремесленной улице последнее время часто фигурирует в сводке новостей. Местные жители забили тревогу, когда из-за возведения нового моста, который соединит Васильевский остров с Петроградской стороной, они оказались фактически в изоляции.