Юные музыканты поздравили с профессиональным праздником работников культуры Вологды

Вадим Цепа. В вологодском колледже искусств прошел отчетный концерт воспитанников детской музыкальной школы №1. Программу приурочили к Дню работника культуры, который отмечается сегодня. Преподавателей и сотрудников учреждений культуры поблагодарил за труд заместитель Мэра Вологды

В зале собрались сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских клубов и педагоги допобразования. За выступлениями пианистов, гармонистов, балалаечников и вокалистов наблюдали и родители ребят, которые занимаются в музыкальной школе №1 на Советском проспекте.

Вспомнили и историю — в самом первом наборе 100 лет назад 60 вологжан учились игре на рояле, скрипке и виолончели, занимались в классе сольного пения. Сегодня в учреждении обучаются более 700 юных музыкантов. Выступления лучших из них и подарком к профессиональному празднику.

«Ребята с большой самоотдачей исполняют творческие номера. Они это делают мастерски, осознавая ценность духовной культуры. Достижения юных музыкантов — это заслуга их наставников. Сфера культуры — многогранная и очень важная для жизни города и страны в целом. Поздравляю всех работников отрасли с профессиональным праздником!», — обратился заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.