Ветераны и молодежь поднимутся на «высоту Юневича»

Участники похода из Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Москвы и Нарьян-Мара на лыжах пройдут по местам боевой славы.

38 традиционный поход ветеранов и молодежи, посвященный 75-летию подвига отряда разведчиков — североморцев под командованием капитана Юневича, пройдет с 29 марта по 1 апреля на территории Кольского и Печенгского районов.

Ветераны и молодежь из Мурманской и Архангельской областей, республики Карелия, Нарьян-Мара, Москвы пройдут на лыжах по местам боевой славы 6-й погранзаставы 100-го пограничного отряда, сообщает «СеверПост.ru». Участники похода посетят огневую ячейку, где в сорок первом совершил подвиг Иван Андреевич Ромашов, возложат венки и цветы на «высоту Юневича».

В программе участников похода соревнования по военно-прикладным видам спорта, краеведческие викторины, конкурс патриотической песни, постижение азов выживания в экстремальных условиях.

Ночью 29 марта 1943 года десантный отряд в количестве 48 бойцов под командованием Юневича был высажен на берег губы Малая Волоковая в тылу противника для разгрома штаба полка егерей. Попав в окружение, группа отбивала атаки противника. Погибли все, кроме двух человек: старшины 2-й статьи Александра Бакина (смог добраться до своих) и Николая Соломонова (попал в плен). Место, где погиб отряд Юневича, скрывается за вершинами полуострова Средний, передает издание «Мурманский вестник».

По материалам: ptzgovorit.ru