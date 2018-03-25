Житель Ижевска пытался переоформить арестованное имущество на жену, чтобы не возвращать 5-миллионный долг 

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска пытался переоформить арестованное имущество на жену, чтобы не оплачивать долг в размере пяти миллионов рублей, прикрываясь долгом по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.
В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в регистрирующий органы, получил положительные ответы. Имущество должника арестовали и передано в Росимущество. Однако торги не состоялись и его должен был получить взыскатель, в счёт погашения долга. Но должник, заявил, что имущество нужно передать его супруге, чтобы погасить задолженность по алиментам.
Судебный пристав ограничил ижевчанина в праве управления транспортным средством и в праве выезда заграницу. Кроме того, он привлечён к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».