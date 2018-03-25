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Индийский студент погиб, попытавшись запрыгнуть в уходящий поезд. Видео
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Индийский студент погиб, попытавшись запрыгнуть в уходящий поезд. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения, установленная на станции Чирала в индийском штате Андхра Прадеш, запечатлела момент гибели молодого человека, попытавшегося догнать уходящий поезд.
Вечером в минувшую пятницу, 23 марта, 22-летний студент по имени Венкат и его приятель немного опоздали на поезд, на котором они планироваться добраться до соседнего города, где проходил образовательный форум.
Молодые люди решили попасть в отходящий состав на ходу.
В начала ролика видно, как они бегут в одну сторону, после чего, примерно через 20 секунд, студенты возвращаются в ту часть платформы, где была установлена камера.
Один из них попытался ухватиться за поручень, чтобы вскочить в вагон, однако он не удержался и потерял равновесие, после чего упал под поезд.
В результате инцидента пострадавших получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщают местные СМИ.
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