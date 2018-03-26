«У нас не осталось другого выхода»: жители Коломенского района блокировали въезд на свалку «Воловичи»

Жители Коломны блокировали въезд мусоровозов на мусорную свалку «Валовичи». «У нас не осталось другого выхода», — говорят активисты. Вслед за Волоколамском в Коломне тоже стали жаловаться на едкий запах со свалки.

По словам активистов, зафиксировано превышение выброса метана. Возле полигона они дежурили всю ночь. Жители создали группу «ВКонтакте» под названием «Нет свалке в Коломне», где договариваются, когда меняют другу друга на посту. Люди просят привозить кипяток и дрова.

По словам протестующих, с ними встретился заместитель главы администрации Коломенского городского округа Евгений Машин. Он просил жителей разойтись и обещал, что больше мусор из Москвы на полигон «Воловичи» вывозиться не будет. Тем не менее активисты не расходятся. В данный момент их от 40 до 50 человек, говорит житель Коломны Ольга Гуляева, которая тоже находится на дежурстве:

— Я нахожусь на дежурстве сегодня с восьми утра, проезжало несколько машин с подвозом земли к полигону, приехал заместитель главы администрации Дениса Лебедева Коломенского городского округа Машин. Он попросил жителей разойтись, обещает, что больше московский мусор к нам не поедет. Сказал, что господин Лебедев не смог прибыть к нам сюда, потому что был вчера на встрече с губернатором Воробьевым. И губернатор Воробьев, и Лебедев отметили, что наш полигон «Воловичи» уже попал в «красную» зону, потому что превышен выброс метана. Еще он нашел каких-то мнимых заложников, которых мы держим где-то тут, [это] мусоровозы, и просит нас отпустить их.

— Вы никого не держите?

— Мы абсолютно никого не держим, пожалуйста, пусть они уходят к своим семьям и домой.

— Что с мусоровозами?

— Пока мы тут находимся, мусоровозы приезжают только из Коломны и из Коломенского района, их мы пропускаем, а мусоровозов, которые приезжают из области и из Москвы, сейчас нет. Заместитель главы администрации отметил, что в течение двух дней мусор из Москвы не привозят, в том числе это заслуга активистов.

— Вы почувствовали, что за эти два дня, когда не едут мусоровозы из Москвы, состояние атмосферы улучшилось?

— Запах все равно есть, там же огромная куча, уже с пятиэтажный дом. Никакие технологии не соблюдались, и земля начала завозиться только в течение двух недель, и то малое количество, которым можно пересыпать это. Просто капля в море для такого количества мусора.

В Волоколамске, свалочные протесты которого запустили эффект домино по всему Подмосковью , начали устранять утечку на полигоне «Ядрово». Сделать это планируют в течение недели. Сейчас там откачивают фильтрат — жидкость, которая образуется в результате разложения бытовых отходов. Разлагающийся мусор опасен также тем, что выделяет токсичный газ.

На прошедшей неделе в Волоколамске массово отравились дети. Предположительно, из-за выброса сероводорода на полигоне «Ядрово». Главу администрации района отправили в отставку, а новый руководитель Волоколамского района Андрей Вихарев обещал прекратить завоз мусора на свалку к 13 апреля.

Как сообщает «Интерфакс», в период с 21 по 25 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в Центральной районной больнице Волоколамска. В понедельник, 26 марта, в ЦРБ осмотрели еще 12 человек. Они жалуются на кожные высыпания и общее недомогание.