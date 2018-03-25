Глава Коломенского городского округа: на полигон «Воловичи» не едут мусорные машины

Днем 25 марта активисты перекрыли дорогу автодорогу вблизи мусорного полигона «Воловичи» в подмосковной Коломне . Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев назвал произошедшее политической акцией, которая не отражает реальное положение дел на свалке.

Это политически сформированная акция, потому что на сегодняшний день на полигон «Воловичи» мусорные машины не идут. Шли только машины которые собирали мусор из города Коломны и машины которые участвуют в пересыпке грунта

— Денис Лебедев.

Он отметил, что в акции участвовали около 25 человек. Им предложили обсудить приехать в администрацию и обсудить ситуацию там, однако все активисты отказались

Мы даем информацию по полигону в штатном режиме и со вчерашнего дня работает лаборатория мчс которая каждые два часа снимает заборы воздуха

— Денис Лебедев.

Несколько дней назад на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе произошел разлом, из-за которого случился выброс свалочного газа. Трещину удалось закрыть в течение нескольких часов. Сейчас на свалке идут работы по подготовке к дегазации, которую курирует голландская компания.

В субботу, 24 марта, заместитель главы Минэкологии Московской области Михаил Сылка провел экскурсию для группы общественников по полигону.

Он показал, как проходит процесс рекультивации. Получившая известность в соцсетях девочка Таня Лозова заявила, что через несколько лет сможет посадить розы сажать на месте свалки.

Систему очистки очистки фильтрата установят прямо на мусорном полигоне «Ядрово».