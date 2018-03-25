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Экстремальный прыжок с парашютом
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Экстремальный прыжок с парашютом 

Рамблер 1 час назад
Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, решили, что произошла трагедия и кто-то сорвался вниз. Однако быстро поняли, что стали свидетелями экстремальных прыжков с парашютом. Судя по всему, "прыгуны" благополучно осуществили задуманное и скрылись
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