В белгородском Старом Осколе благоустроят набережную реки Оскол

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Старом Осколе отремонтируют набережную реки, квартал Старая Мельница, сообщили на сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа.

Объекты, которые будут ремонтировать в 2018-2019 годах, определили сами местные жители. За благоустройство набережной проголосовали 12 348 человек. Концепции по рекреационной зоне в микрорайоне Зеленый Лог, район ручья «Рудка» набрали — 11 843 голосов. 10 738 старооскольцев проголосовало за сквер в микрорайоне Дубрава, район Храма Сергия Радонежского . 9 876 — за парк Воинской Славы (пересечение улицы Комсомольская и улицы Пролетарская). Велолыжероллерная трасса в урочище «Ублинские горы» набрала 7 248 голосов. За рекреационную зону в микрорайоне Парковый, район ДК «Комсомолец» проголосовало 4 935 старооскольцев. Сквер «Лунный» в микрорайоне Молодогвардеец набрал — 3 284 голосов.

Дизайн-проекты по созданию и развитию рекреационная зоны в урочище «Горняшка» и созданию сквера «Белогорский» в районе Храма Федора Стратилата набрали меньшее количество голосов и не вошли в семерку лидеров. Их благоустройство запланировано на 2021 год. Всего в голосовании приняли участие 15727 старооскольцев.