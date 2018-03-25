Вербное воскресенье: Папа римский напутствовал молодежь

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По традиции все началось с освещения пальмовых ветвей. Согласно Евангелию, именно ими жители Иерусалима приветствовали Иисуса . Затем Папа Франциск отслужил торжественную мессу.

На площади святого Петра перед главным храмом римско-католической церкви собрались десятки тысяч верующих. При этом в толпе было очень много молодых лиц.

Вербное воскресенье совпадает со всемирным днем католической молодежи. И Папа обратился именно к самым юным прихожанам. Он призвал их отстаивать свои права.

«Говорить или молчать это решать вам. Если другие молчат, если мы пожилые люди и те кто имеет власть молчим, если мир молчит, мы терям оптимизм. Я хочу вас спросить: вы равнодушные или нет? Прошу вас, решайте быстрее, пока не будет поздно», — сказал понтифик.

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