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Вербное воскресенье: Папа римский напутствовал молодежь
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Вербное воскресенье: Папа римский напутствовал молодежь 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Мир24
Католики всего мира сегодня отмечают Вербное воскресенье — праздник входа Господня в Иерусалим. Праздничное богослужение в Ватикане провел Папа римский Франциск. Он положил начало торжествам пасхальной недели.
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По традиции все началось с освещения пальмовых ветвей. Согласно Евангелию, именно ими жители Иерусалима приветствовали Иисуса. Затем Папа Франциск отслужил торжественную мессу.
На площади святого Петра перед главным храмом римско-католической церкви собрались десятки тысяч верующих. При этом в толпе было очень много молодых лиц.
Вербное воскресенье совпадает со всемирным днем католической молодежи. И Папа обратился именно к самым юным прихожанам. Он призвал их отстаивать свои права.
«Говорить или молчать это решать вам. Если другие молчат, если мы пожилые люди и те кто имеет власть молчим, если мир молчит, мы терям оптимизм. Я хочу вас спросить: вы равнодушные или нет? Прошу вас, решайте быстрее, пока не будет поздно», — сказал понтифик.
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