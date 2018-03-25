Папа Римский отслужил мессу по случаю Пальмового воскресенья

По традиции сначала он благословил пальмовые и оливковые ветви, с которыми тысячи священников и мирян пришли на площадь Святого Петра в Ватикане, а затем отслужил торжественную мессу перед главным храмом Римско-католической церкви

На богослужении присутствовало множество молодых католиков, поскольку в этом году Пальмовое воскресение совпало с празднованием 33-го Всемирного дня католической молодежи.

«Дорогая молодежь, та радость, которую Иисус вызывает в вас, для некоторых является причиной беспокойства и раздражения, потому что жизнерадостными молодыми людьми трудно манипулировать», — заявил понтифик.

В своем обращении он также отметил, что искушение заставить молодых молчать существовало всегда, и призвал молодежь не молчать и не быть невидимыми в обществе.

Как православные живут вне РПЦ

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. В основе праздника лежит евангельский рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви. Этот праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.

Москве основные торжества по случаю праздника проходят в Римско-католическом кафедральном соборе.

Сиднее, Отмечать Всемирный день католической молодежи на регулярной основе предложил папа Римский Иоанн Павел II в 1986 году. С тех пор праздники уже проходили в Буэнос-Айресе Сантьяго-де-Компостела , Ченстохове, Денвере, Маниле, Париже, Риме , Торонто, Кельне Мадриде , а также в Рио-де-Жанейро Кракове . 34-й Всемирный день молодежи отметят в январе 2019 года в Панаме

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM