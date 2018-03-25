Волгоградцы проголосовали за скейтпарк, роллердром и тренажеры в пойме Царицы

В день выборов президента волгоградцы голосовали за объекты благоустройства. Накануне завершился подсчет голосов и определены проекты, которые будут реализовываться в первую очередь.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе мэрии, отобранные территории будут благоустроены в порядке очередности в соответствии с запросами горожан.

— Наибольшее количество голосов набрали дизайн-проект благоустройства поймы реки Царицы и дизайн-проект обновления ее склонов в Центральном районе, — рассказали в администрации Волгограда . — В прошлом году в рамках программы в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. В ближайшее время в соответствии с предложениями волгоградцев преображение поймы продолжится. Появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки, будет проведено комплексное озеленение. Для активного отдыха предусмотрены скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет превращаться в каток. Также обустроят площадку с уличными тренажерами и стритбол.

На третьем месте по количеству голосов горожан оказался проект преображения парка Юбилейный в Красноармейском районе. Там планируется обустройство искусственных водоемов, мемориальной зоны, места тихого отдыха и проката велосипедов, а также установка нескольких арт-объектов, детские и спортивные площадки.

— Предусмотрены работы по озеленению «Юбилейного», — добавили в мэрии. — Появятся ясени, клены, можжевельник, ивы, кизил и другие деревья и кустарники. Для отдыхающих установят скамеечки с подсветкой и лежаки, а также многофункциональные беседки. Одно из предложений — обустройство шкафов для книг и беседок с подвесными сидениями для чтения.

Далее в порядке очередности расположились территория, прилегающая к памятнику «Гаситель», пешеходная зона по проспекту им. В. И. Ленина в Центральном районе, парк «Сказка» в Ворошиловском районе и бульварная часть улицы Комсомольской в Центральном районе. Дизайн — проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют уже в этом году. Остальные территории будут поэтапно благоустроены в течение пяти лет.

Напомним, для рейтингового голосования горожанами было предложено 20 проектов. Горожанам дали возможность определять не только перечень территорий, но и очередность их обновления.

Ранее все дизайн-проекты прошли общественные обсуждения, волгоградцы высказали архитекторам дополнения и предложения.