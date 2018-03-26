В Красноармейском районе Волгограда благоустроят парк «Юбилейный»

Парк «Юбилейный» будет благоустроен в 2018 году в Красноармейском районе Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, дизайн-проект стал одним из лидеров рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств, проходившего 18 марта. Кроме него, в этот список попали еще несколько объектов — пойма реки Царицы и обновление ее склонов в Центральном районе; территория возле памятника «Гаситель»; пешеходная зона по проспекту имени Ленина в Центральном районе; парк «Сказка» в Ворошиловском районе; бульварная часть улицы Комсомольской.

В перечень первоочередных объектов, где пройдут строительные работы, включены — парк культуры и отдыха «Новый город»; скверы вдоль улиц Молодежной и Советской, Олега Кошевого, Пионерской между улицами Мира и Генерала Карбышева; территории в районе детской поликлиники № 1 и на пересечении улиц Мира и Нариманова; улица Фонтанная; площадь перед молодежным центром «Юность Волжского»; пешеходная зона вдоль дома по улице Энгельса, 30; сквер у памятника воинам-интернационалистам.

Напомним, всего для обсуждения было предложено 78 проектов благоустройства. 26 из них будут реализованы уже в текущем году, остальные в течение ближайших пяти лет.