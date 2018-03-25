Эксперт рассказал о последствиях возможной высылки российских дипломатов из стран Запада 

Сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Пятым каналом рассказал о последствиях возможной высылки российских дипломатов из стран Запада. «Отношения деградируют гораздо быстрее, чем это позволительно с точки зрения безопасности. Потому что столь стремительная деградация чревата цепью конфликтов, что никому, конечно, не нужно», — заявил эксперт.
По его словам, никакого повода Россия не давала.
Брутер предположил, что Запад готов к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой, не понимая, что это в большой степени ему же самому и угрожает.
Ранее первый заместитель председателя коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor оценил возможную высылку российских дипломатов из США.