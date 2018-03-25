Ещё
Эксперт рассказал о последствиях возможной высылки российских дипломатов из стран Запада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о последствиях возможной высылки российских дипломатов из стран Запада 

RT на русском 2 часа назад
Сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Пятым каналом рассказал о последствиях возможной высылки российских дипломатов из стран Запада. «Отношения деградируют гораздо быстрее, чем это позволительно с точки зрения безопасности. Потому что столь стремительная деградация чревата цепью конфликтов, что никому, конечно, не нужно», — заявил эксперт.
По его словам, никакого повода Россия не давала.
Брутер предположил, что Запад готов к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой, не понимая, что это в большой степени ему же самому и угрожает.
Ранее первый заместитель председателя коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor оценил возможную высылку российских дипломатов из США.
RT на русском: последние новости
Более 20 человек пострадали в результате столкновений в Барселоне Поклонская прокомментировала намерение Украины подготовить план по блокировке Крымского моста Ле Пен заявила о «катастрофической слепоте» Макрона после инцидента на юге Франции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России609
Британии предложили войти в состав РФ89
Москвичей предупредили об опасности1
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове36
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение