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Жители Подмосковья перекрыли проезд на свалку
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Жители Подмосковья перекрыли проезд на свалку 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
В Коломенском районе Московской области жители поселка Первомайский перекрыли проезд мусоровозам, которые свозили отходы на полигон Воловичи, сообщил телеграм-канал «Томилино».
Люди возмущены тем, что даже в выходной день на полигон приезжают мусоровозы и опасаются, что сейчас весь мусор, которые теперь не вывозят на полигон Ядрово под Волоколамском, повезут к ним. Со слов очевидцев, на свалке произошел выброс газа и воздух помимо едкого запаха через некоторое время вызывает головокружение. Чтобы не дать машинам проехать на территорию полигона, люди перекрыли дорогу. Но чтобы это не было нарушением закона, они поступили хитрее: начали один за другим гулять через дорогу по пешеходному переходу.
На место прибыли вооруженные сотрудники полиции и замглавы Коломенского городского округа Евгений Машин. Он стал убеждать людей, что это последний день, когда грузовики ездят здесь по дороге в выходные. Впрочем, разговора не получилось: люди знакомы с проблемой лично, и на каждое слово чиновника у них находилось два своих.
Мусорные конфликты в Подмосковье накаляются. В последнее время все внимание было приковано к Волоколамску, где на местной свалке «Ядрово» усилились выбросы газа, из-за чего десятки людей обратились в больницы с подозрением на отравление. Ситуация накалилась и дошла до народных волнений. Разъяренные местные жители, которые устали дышать газом, чуть не линчевали главу района и губернатора Подмосковья. Сейчас полигон закрыли, сейчас на месте планируются рекультивационные работы, но проблема не исчезла. Мусор, который раньше свозили сюда, теперь распределили на остальные региональные свалки, где ситуация обстоит не сильно лучше.
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