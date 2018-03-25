Парламент приступил к реализации послания Путина Федеральному собранию

Нижняя палата парламента начала работу по реализации указов Владимира Путина , озвученных в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

На данный момент собрано более 360 предложений, семь десятков из которых уже обрабатываются Госдуме , уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

В программе «Парламентский час» на телеканале «Россия 24» Володин спрогнозировал проведение основной законодательной работы в течение года. Впрочем, поставленные главой государства задачи столь значимы и глобальны, что работа над их решением может продолжиться и в 2019 году.

Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается, добавил председатель Госдумы.

По словам Володина, работу придется вести постоянно, поскольку «законопроекты просто придется корректировать, исходя их этих задач».