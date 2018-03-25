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Парламент приступил к реализации послания Путина Федеральному собранию
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Парламент приступил к реализации послания Путина Федеральному собранию 

Ридус 2 часа назад
Нижняя палата парламента начала работу по реализации указов Владимира Путина, озвученных в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
На данный момент собрано более 360 предложений, семь десятков из которых уже обрабатываются Госдуме, уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В программе «Парламентский час» на телеканале «Россия 24» Володин спрогнозировал проведение основной законодательной работы в течение года. Впрочем, поставленные главой государства задачи столь значимы и глобальны, что работа над их решением может продолжиться и в 2019 году.
Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается, добавил председатель Госдумы.
По словам Володина, работу придется вести постоянно, поскольку «законопроекты просто придется корректировать, исходя их этих задач».
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