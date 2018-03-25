Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Селена Гомес и другие звезды выступили на марше за ограничение оборота оружия 

Марши были организованы теми, удалось выжить после массового убийства во Флориде 14 февраля. Тогда девятнадцатилетний подросток расстрелял семнадцать школьников из винтовки. Этот массовый расстрел в школе стал далеко не первым в США.
К протестующим против распространения и продажи оружия и выбирающим мир присоединились многие звезды, в числе которых были Селена Гомес, Кайя Гербер, Леди Гага, Ким Кардашьян и Канье Уэст, Амаль и Джордж Клуни, Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Риз Уизерспун, Шер, Джулианна Мур, Пол Маккартни и многие другие.
— написала Селена Гомес в своем Instagram.
На сцене всех марширующих поддерживали Рита Ора, Дженнифер Хадсон, Майли Сайрус и другие звезды, Люди в колоннах маршировали с плакатами, вызывающими сильные эмоции: «У меня есть мечты, я не хочу быть следующей», «Самое страшное, что я хочу в школе, — это плохие оценки», «На ваших руках кровь невинных», «Жизнь одного ребенка дороже всего оружия в мире».