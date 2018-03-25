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Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Селена Гомес и другие звезды выступили на марше за ограничение оборота оружия
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Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Селена Гомес и другие звезды выступили на марше за ограничение оборота оружия 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Марши были организованы теми, удалось выжить после массового убийства во Флориде 14 февраля. Тогда девятнадцатилетний подросток расстрелял семнадцать школьников из винтовки. Этот массовый расстрел в школе стал далеко не первым в США.
К протестующим против распространения и продажи оружия и выбирающим мир присоединились многие звезды, в числе которых были Селена Гомес, Кайя Гербер, Леди Гага, Ким Кардашьян и Канье Уэст, Амаль и Джордж Клуни, Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Риз Уизерспун, Шер, Джулианна Мур, Пол Маккартни и многие другие.
— написала Селена Гомес в своем Instagram.
На сцене всех марширующих поддерживали Рита Ора, Дженнифер Хадсон, Майли Сайрус и другие звезды, Люди в колоннах маршировали с плакатами, вызывающими сильные эмоции: «У меня есть мечты, я не хочу быть следующей», «Самое страшное, что я хочу в школе, — это плохие оценки», «На ваших руках кровь невинных», «Жизнь одного ребенка дороже всего оружия в мире».
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