Ещё
Джордж и Амаль Клуни, Ким Кардашьян, Селена Гомес: звезды поддержали марш против оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джордж и Амаль Клуни, Ким Кардашьян, Селена Гомес: звезды поддержали марш против оружия 

Журнал ОК! 2 часа назад
Сотни тысяч протестующих собрались в десятках крупных городах Америки, чтобы поддержать шествие под названием «Марш за наши жизни» (March for our lives), которое призывает власти ограничить продажу оружия в стране.
Участниками акции стали учащиеся школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде, где 14 февраля произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Звезды мирового масштаба не остались в стороне.
Одними из главных героев митинга в Вашингтоне стали Джордж и Амаль Клуни, которые поддержали марш одними из первых. Они пожертвовали 500 000 долларов в поддержку школьников и студентов. Также столицу США посетило семейство Кардашьян-Уэст в полном составе. Позже Ким поделилась трогательным фото с подписью: «Я так рада, что могу разделить этот момент с ними. Надеюсь, Норт запомнит это навсегда».
I’m so happy I got to share this moment with these two ❤️❤️. I hope North remembers this forever pic.twitter.com/wJRRAvW9tC
— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2018
В Лос-Анджелесе марш поддержала Селена Гомес, которая вышла на улицу с надписями на руках «Никогда не повторится» (Never again) и «Марш за наши жизни» (March 4 our lives). Свою поддержку в этом городе также выразили Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, Джейден Смит.
Сэр Пол Маккартни вышел на улицы Вашингтона и заявил, что его тоже касается эта проблема, так как его близкий друг Джон Леннон погиб из-за свободной продажи оружия.
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Селена Гомез
Селена Гомез
Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин
Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин
Стелла и Пол Маккартни
Кая Гербер с друзьями
Мила Йовович с семьей
Журнал ОК!: последние новости
Сергей Лазарев, Евгений Плющенко и Лолита: флешмоб в честь новой песни Киркорова Егор Крид шокировал поклонников своим новым имиджем (фото) Что в сети думают о скандале со Слуцким и о харассменте вообще: 10 крутых постов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России607
Москвичей предупредили об опасности1
Британии предложили войти в состав РФ83
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение