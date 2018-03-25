Джордж и Амаль Клуни, Ким Кардашьян, Селена Гомес: звезды поддержали марш против оружия 

Сотни тысяч протестующих собрались в десятках крупных городах Америки, чтобы поддержать шествие под названием «Марш за наши жизни» (March for our lives), которое призывает власти ограничить продажу оружия в стране.
Участниками акции стали учащиеся школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде, где 14 февраля произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Звезды мирового масштаба не остались в стороне.
Одними из главных героев митинга в Вашингтоне стали Джордж и Амаль Клуни, которые поддержали марш одними из первых. Они пожертвовали 500 000 долларов в поддержку школьников и студентов. Также столицу США посетило семейство Кардашьян-Уэст в полном составе. Позже Ким поделилась трогательным фото с подписью: «Я так рада, что могу разделить этот момент с ними. Надеюсь, Норт запомнит это навсегда».
I’m so happy I got to share this moment with these two ❤️❤️. I hope North remembers this forever pic.twitter.com/wJRRAvW9tC
— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2018
В Лос-Анджелесе марш поддержала Селена Гомес, которая вышла на улицу с надписями на руках «Никогда не повторится» (Never again) и «Марш за наши жизни» (March 4 our lives). Свою поддержку в этом городе также выразили Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, Джейден Смит.
Сэр Пол Маккартни вышел на улицы Вашингтона и заявил, что его тоже касается эта проблема, так как его близкий друг Джон Леннон погиб из-за свободной продажи оружия.
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Селена Гомез
Селена Гомез
Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин
Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин
Стелла и Пол Маккартни
Кая Гербер с друзьями
Мила Йовович с семьей