Джордж и Амаль Клуни, Ким Кардашьян, Селена Гомес: звезды поддержали марш против оружия

Сотни тысяч протестующих собрались в десятках крупных городах Америки, чтобы поддержать шествие под названием «Марш за наши жизни» (March for our lives), которое призывает власти ограничить продажу оружия в стране.

Участниками акции стали учащиеся школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде, где 14 февраля произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Звезды мирового масштаба не остались в стороне.

Одними из главных героев митинга в Вашингтоне стали Джордж и Амаль Клуни , которые поддержали марш одними из первых. Они пожертвовали 500 000 долларов в поддержку школьников и студентов. Также столицу США посетило семейство Кардашьян-Уэст в полном составе. Позже Ким поделилась трогательным фото с подписью: «Я так рада, что могу разделить этот момент с ними. Надеюсь, Норт запомнит это навсегда».

I’m so happy I got to share this moment with these two ❤️❤️. I hope North remembers this forever pic.twitter.com/wJRRAvW9tC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2018

Стелла и Пол Маккартни

Кая Гербер с друзьями