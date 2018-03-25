«13 лет назад мы мечтали об этом». Соосновательница Y Combinator — о том, почему у Dropbox получилось провести IPO

В минувшую пятницу акции облачного сервиса Dropbox подорожали на 50% сразу после размещения, а спрос на них превысил предложение в 25 раз. По итогам размещения компанию оценили в $9,2 млрд Dropbox — компания, которую много лет назад профинансировал акселератор Y Combinator. Tech Crunch побеседовал с соосновательницей акселератора Джессикой Ливингстон и узнал, что для Y Combinator значит успех Дрю Хьюстона.

Dropbox стал первой публичной компанией среди многочисленных выпускников акселератора. Ливингстон признается, что на старте наставники могли только мечтать о таких результатах.

джессика ливингстон

соосновательница Y Combinator

«13 лет назад мы мечтали об этом. Мы думали о том, что один из маленьких стартапов, которые мы финансируем, станет публичной компанией, и это казалось нереалистичным сном. Это как Святой Грааль. Это потрясающий день для Y Combinator, и это показывает, насколько важны в долгосрочной перспективе инвестиции в стартапы на ранних стадиях».

Ливингстон вспоминает, как основатель Dropbox Дрю Хьюстон впервые пришел в акселератор. По ее словам, о Y Combinator тогда знали немногие, и руководство просило участников приводить на встречи друзей. Хьюстона привел с собой основатель Xobni Адам Смит Пол Грэм побеседовал с Хьюстоном и посоветовал ему найти соучредителя. Три недели спустя он вернулся с Арашем Фирдоуси — человеком, который впоследствии стал сооснователем и техническим директором Dropbox.

«Это классический пример основателей, которые пытались решить собственную проблему и создали что-то новое», — говорит Ливингстон. Программисту Хьюстону необходим был доступ к нужным файлам в любое время и любом месте, но существующие решения не устраивали его, и он создал собственное. Ливингстон вспоминает, что познакомилась с Хьюстоном, когда тот был очень молод, и сейчас, спустя годы, она видит, насколько он изменился.

джессика ливингстон

соосновательница Y Combinator

«Во время сессии в Y Combinator он был полностью сосредоточен на создании своего продукта и ни на что не отвлекался. Тогда их было всего двое. На протяжении всех этих лет он вел себя как настоящий лидер: он вырос в этой компании, он прошел вместе с ней абсолютно все стадии развития. И я была свидетелем его роста как лидера и как личности. Он всегда был отличным человеком».

Ливингстон напоминает, что главной целью Y Combinator с самого начала была помощь талантливым основателям. Не обязательно было иметь связи в Кремниевой долине или диплом престижного университета, вспоминает она — нужно было просто подать заявку на сайте. При этом в Y Combinator не могли представить, что какой-то из стартапов выйдет на IPO — будущее самого акселератор тогда было под вопросом. «Никто не верил в модель, которую мы выбрали для работы», — вспоминает Ливингстон.

Тем, кто сейчас находится в начале пути, она напоминает, что Хьюстон потратил многие годы на развитие Dropbox, вкладывая в проект все свои ресурсы. «Как стартаперу вам просто нужно продолжать делать то, что вы делаете. Стройте компанию и создавайте отличный продукт», — советует она.

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