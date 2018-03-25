Ещё
Владивосток примет Международный дальневосточный морской салон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владивосток примет Международный дальневосточный морской салон 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Его концепция была утверждена на заседании оргкомитета в феврале. Решено было, что основной площадкой станет кампус ДВФУ. Там пройдет и выставочная, и деловая часть мероприятия.
"Формат предполагает большую выставку. Выставочные мероприятия предполагается провести в закрытых помещениях корпуса В, а также на парковке около корпуса разместить крупные выставочные павильоны. Ключевая тематика Морского салона — гражданское и военное судостроение и судоремонт, судоходство и портовая инфраструктура", — рассказал Максим Яковенко, руководитель подразделения фонда «Росконгресс» во Владивостоке, выбранного оператором мероприятия.
Планируется, что на выставку приедут более 1500 участников из России и зарубежных стран. Ставка в первую очередь делается на азиатских участников, которым проще и быстрее добраться до Владивостока, чем до Санкт-Петербурга, где аналогичное мероприятие проходит уже много лет подряд. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.
На площадке МДМС состоится Первый судостроительный хакатон, слет молодых инженеров, будет работать биржа вакансий судостроительной отрасли.
Деловой площадкой Морского салона станет новый кампус Дальневосточного федерального университета
По словам врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, участники представят корабли, морскую технику, разработки гражданского судостроения. Приморье среди прочего намерено показать продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свое участие уже подтвердили "Восточная верфь", Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина. Исполняющий директор этого предприятия Юрий Денисенко пообещал, что на выставке будет представлен знаменитый вертолет Ка-52.
Ждут, конечно, и яркой презентации современного судостроительного комплекса «Звезда», который создается в Большом Камне.
"Инфраструктура острова Русский позволяют организовать МДМС на самом высоком уровне", — отметил советник президента России Антон Кобяков на заседании организационного комитета в Москве.
Российская Газета: последние новости
Спикером итальянского парламента впервые станет женщина В результате столкновений в Барселоне ранения получили 24 человека На акции протеста в Каталонии пострадали 35 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России609
Британии предложили войти в состав РФ94
Москвичей предупредили об опасности1
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове36
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение