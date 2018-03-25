Владивосток примет Международный дальневосточный морской салон

Его концепция была утверждена на заседании оргкомитета в феврале. Решено было, что основной площадкой станет кампус ДВФУ. Там пройдет и выставочная, и деловая часть мероприятия.

"Формат предполагает большую выставку. Выставочные мероприятия предполагается провести в закрытых помещениях корпуса В, а также на парковке около корпуса разместить крупные выставочные павильоны. Ключевая тематика Морского салона — гражданское и военное судостроение и судоремонт, судоходство и портовая инфраструктура", — рассказал Максим Яковенко , руководитель подразделения фонда «Росконгресс» во Владивостоке , выбранного оператором мероприятия.

Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Планируется, что на выставку приедут более 1500 участников из России и зарубежных стран. Ставка в первую очередь делается на азиатских участников, которым проще и быстрее добраться до Владивостока, чем до Санкт-Петербурга , где аналогичное мероприятие проходит уже много лет подряд. Ожидается визит делегаций из Вьетнама , Индии, Индонезии

На площадке МДМС состоится Первый судостроительный хакатон, слет молодых инженеров, будет работать биржа вакансий судостроительной отрасли.

Деловой площадкой Морского салона станет новый кампус Дальневосточного федерального университета

По словам врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, участники представят корабли, морскую технику, разработки гражданского судостроения. Приморье среди прочего намерено показать продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свое участие уже подтвердили "Восточная верфь" Дальневосточный центр судостроения и судоремонта , Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина. Исполняющий директор этого предприятия Юрий Денисенко пообещал, что на выставке будет представлен знаменитый вертолет Ка-52.

Ждут, конечно, и яркой презентации современного судостроительного комплекса «Звезда», который создается в Большом Камне.