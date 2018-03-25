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В Кургане и Шадринске больше всего наркоманов
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В Кургане и Шадринске больше всего наркоманов 

Уральский меридиан 40 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Такую статистику озвучили полицейские, подводя итоги минувшего года. Неудивительно, ведь численность населения двух городов в сумме почти 400 тысяч человек. К тому же в города на заработки и учебу приезжают жители со всех районов области.
По информации пресс-службы УМВД России Зауралья 70% наркопреступлений были совершены в Кургане, 8% — в Шадринске. Всего в 2017 году полицейские изъяли из незаконного оборота 51 кг наркотиков: 3 кг гашиша, около 42 кг марихуаны и 6 кг «синтетики». Кокаин зауральцам не по карману, он считается дорогим и элитным наркотиком. Также стало известно, что через регион проходит наркотрафик. Любителям дури наркотик поставляют на автобусах, машинах, большегрузах и поездах. Причем люди, которые поставляют наркотические вещества, сами их не употребляют.
Всего в Зауралье в минувшем году зарегистрировано 1638 наркопреступлений, а это каждое 10 преступление.
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