Замглавы МО сообщил о семикратном превышении нормы выброса газа в «Ядрово»

Александр Чупраков сообщил, что количество выбросов газа на свалке под Волоколамском превышает норму в семь раз.

Его слова приводит РИА «Новости» . Ранее Sobesdnik.ru сообщал, что МЧС не нашло нарушения нормы выбросов газа на свалке «Ядрово»: «В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено».

Замгубернатора Подмосковья Александр Чупраков предоставил другую информацию: «На сайте администрации эта информация (по нормам) размещена, По 0,003 мг на м3, такая норма, так вот было превышение этой нормы в 7 раз, но в 7 раз это 0,003 умножить на 7 то есть получается 0,21, а норматив в рабочей зоне 10. То есть 0,21, если 0,003×7 то получается 0,21, а норматив в рабочей зоне, при котором можно работать в течение 8 часов он 10».

Он заявил, что такое превышение не должно оказывать негативного влияния на здоровье людей: «Мы понимаем, что это неприятный запах, который уже на протяжении нескольких месяцев распространяется, он естественно непросто доставляет неудобства, а приводит к обострению различных аллергических и других заболеваний. Поэтому это превышение по нормативам существенного вреда для здоровья не приносит, но не исключает неприятного тошнотворного запаха».