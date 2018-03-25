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Лица Ямала могут забрать свои призы. Адреса и правила
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Лица Ямала могут забрать свои призы. Адреса и правила 

ИА Север-Пресс 58 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завершился подсчет голосов в конкурсе «Лица Ямала».
Забрать выигранные призы можно в определенные даты. Так, во всех муниципальных образованиях, кроме Салехарда, 26 марта с 12.00 до 16.00 часов будут раздавать iPhone, iPad, Apple Watch; с 16.00 до 20.00 — игровые приставки Sony PS4 и видеокамеры GoPro. 27 марта с 08.30 до 14.00 можно получать гироскутеры, а с 14.00 до 20.00 — велосипеды.
В Салехарде 26 марта с 12.00 до 20.00 выдают гироскутеры и велосипеды, 27 марта с 08.30 до 14.00 — iPhone, iPad, Apple Watch, а с 14.00 до 20.00 — приставки и видеокамеры.
Организаторы уточняют, что за каждый приз нужно будет заплатить налог.
Адреса получения призов:
Лабытнанги — ул. Гагарина, д. 28. (Молодёжный центр)
Тазовский район — п. Тазовский, ул. Калинина, д. 28 (Фонд развития Тазовского района)
Муравленко — ул. Нефтяников д. 75 (Бизнес-инкубатор) каб. 310  Шурышкарский район — с. Мужи, ул. Республики, д. 21. «Районный молодёжный центр»
Губкинский — Губкинский мкр. 3, дом 12, МБУ «Центр досуга детей и молодёжи „Современник“
Надымский район — г. Надым ТЦ „Северный гостиный двор“
Пуровский район — г. Тарко-Сале ул. Мира д.7б МАУ „Районный молодежный центр „Апельсин“ каб. 309 (вход со стороны Запсибкомбанка)
Приуральский район — с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 19-А ОО „Ассоциация детских и молодежных объединений муниципального образования Приуральский район“
Красноселькупский район — с. Красноселькуп, ул. Нагорная,36 МУ „Центр молодежных инициатив“
Ноябрьск — ул. Советская, д. 27/1, МБУ „Дворец молодёжи“.
Новый Уренгой — ул. Юбилейная, д. 1Д, НО Новоуренгойский фонд развития предпринимательства
Ямальский район — с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8 (управление культуры и молодёжной политики)
Салехард — ул. Свердлова, 48 каб. 11 (выездной офис „ЯмалПотребСоюз“)
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Шесть соток - бесплатно. Если больше, то налоговый вычет можно получить через МФЦ Кого еще освободят от платы за капитальный ремонт Накрутчиков вычеркнут. Началась обработка голосов за «Лица Ямала»
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