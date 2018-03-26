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«Do you speak English?»: самарские волонтеры ЧМ-2018 начали изучать иностранные языки
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«Do you speak English?»: самарские волонтеры ЧМ-2018 начали изучать иностранные языки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарском государственном социально-педагогическом университете стартовал пятый этап обучения волонтёров чемпионата мира по футболу. Теперь добровольцы перешли к изучению языков. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Полтора года назад в Самаре специально для волонтеров запустили программу обучения к ЧМ-2018. Она включает в себя семь так называемых модулей подготовки. Городские волонтёры уже прошли четыре ступени обучения. Это — «Общий ориентационный», «Краеведение», «Гостеприимство» и «Компетенции».
— Но все эти направления сложно применить на практике без живого общения с болельщиками. Слушателями восемнадцатичасовой программы обучения базового уровня стали 700 англоговорящих и 450 испаноговорящих самарских волонтеров, — рассказали в правительстве.
Авторы шестиступенчатого курса разработали специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Выпускники инстенсива смогут ответить на вопросы иностранных туристов, оказать поддержку в экстремальных ситуациях и помочь сориентироваться гостям города на площадках мероприятий.
ЧМ пройдет летом. В Самаре проведут шесть матчей. Игры группового этапа назначены на 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.
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