«Do you speak English?»: самарские волонтеры ЧМ-2018 начали изучать иностранные языки

В Самарском государственном социально-педагогическом университете стартовал пятый этап обучения волонтёров чемпионата мира по футболу. Теперь добровольцы перешли к изучению языков. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Полтора года назад в Самаре специально для волонтеров запустили программу обучения к ЧМ-2018. Она включает в себя семь так называемых модулей подготовки. Городские волонтёры уже прошли четыре ступени обучения. Это — «Общий ориентационный», «Краеведение», «Гостеприимство» и «Компетенции».

— Но все эти направления сложно применить на практике без живого общения с болельщиками. Слушателями восемнадцатичасовой программы обучения базового уровня стали 700 англоговорящих и 450 испаноговорящих самарских волонтеров, — рассказали в правительстве.

Авторы шестиступенчатого курса разработали специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Выпускники инстенсива смогут ответить на вопросы иностранных туристов, оказать поддержку в экстремальных ситуациях и помочь сориентироваться гостям города на площадках мероприятий.

ЧМ пройдет летом. В Самаре проведут шесть матчей. Игры группового этапа назначены на 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.