Призывнику из Ижевска отказали в альтернативной службе

Ижевск. Удмуртия . Призывнику из Ижевска отказали в замене военной службы по призыву на альтернативную. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

В сентябре 2017 года молодой человек обратился в отдел военного комиссариата с заявлением о замене военной службы по призыву на альтернативную из-за убеждений. Однако в призывная комиссия отказа призывнику в связи с пропуском срока для подачи соответствующего обращения и не признала его убеждения противоречащими несению военной службы.

Не согласившись с решением комиссии, мужчина обратился в суд. На заседании он поясни, что является пацифистом, против любого насилия и убийств.

«Истец обучался в одном и ВУЗов республики и на период обучения ему была предоставлена отсрочка от призыва. В июле 2015 года он был отчислен из университета по собственному желанию, в связи с чем, утратил право на отсрочку от прохождения службы в армии и подлежал призыву в октябре-декабре 2015 года. С этого момента в периоды проведения каждой призывной кампании призывник направлял заявление в комиссию о замене военной службы, ссылаясь каждый раз на свои убеждения, ввиду которых он не может проходить военную службу. Призывной комиссией в удовлетворении таких заявлений было отказано ввиду пропуска им установленного срока обращения. После этого он оспаривал отказы комиссии в судебном порядке. Решениями суда отказы комиссии были признаны обоснованными.», — пояснил представитель ответчика.

Суд пришел к выводу, что решение призывной комиссии об отказе в альтернативной службе было обоснованным.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.