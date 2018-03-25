Ещё
Призывнику из Ижевска отказали в альтернативной службе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Призывнику из Ижевска отказали в альтернативной службе 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Призывнику из Ижевска отказали в замене военной службы по призыву на альтернативную. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
В сентябре 2017 года молодой человек обратился в отдел военного комиссариата с заявлением о замене военной службы по призыву на альтернативную из-за убеждений. Однако в призывная комиссия отказа призывнику в связи с пропуском срока для подачи соответствующего обращения и не признала его убеждения противоречащими несению военной службы.
Не согласившись с решением комиссии, мужчина обратился в суд. На заседании он поясни, что является пацифистом, против любого насилия и убийств.
«Истец обучался в одном и ВУЗов республики и на период обучения ему была предоставлена отсрочка от призыва. В июле 2015 года он был отчислен из университета по собственному желанию, в связи с чем, утратил право на отсрочку от прохождения службы в армии и подлежал призыву в октябре-декабре 2015 года. С этого момента в периоды проведения каждой призывной кампании призывник направлял заявление в комиссию о замене военной службы, ссылаясь каждый раз на свои убеждения, ввиду которых он не может проходить военную службу. Призывной комиссией в удовлетворении таких заявлений было отказано ввиду пропуска им установленного срока обращения. После этого он оспаривал отказы комиссии в судебном порядке. Решениями суда отказы комиссии были признаны обоснованными.», — пояснил представитель ответчика.
Суд пришел к выводу, что решение призывной комиссии об отказе в альтернативной службе было обоснованным.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
ИА «Сусанин»: последние новости
Снег, Facebook и спасённые аисты: что произошло в Удмуртии, стране и мире минувшей ночью Долболёд и все-все-все В Удмуртии вновь добиваются снижения транспортного налога для многодетных семей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово106
МВД и СБ Украины перешли на сторону России512
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ35
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой63
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете243
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение