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Как поднять мощность тепловых установок и при этом снизить выбросы?
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Как поднять мощность тепловых установок и при этом снизить выбросы? 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По словам авторов изобретения, оно может быть использовано на объектах малой энергетики для теплоснабжения жилых и промышленных помещений, в поселках городского типа и селах. Везде, где для производства тепловой энергии сжигают газ или мазут.
Если на крупных ТЭЦ режимы сгорания топлива оптимизируют, а дымовые газы тщательно очищают, то на котельных в трубу порой вылетает целый букет химических веществ. Особую опасность представляют твердые частицы сажи и углеводородов, которые образуются при неполном сгорании топлива. А в котле, спроектированном томскими учеными, газ или мазут горят без остатка, кроме того более низкая температура пламени приводит к снижению выбросов окислов азота.
— В нашей камере сгорания реализован принципиально иной способ перемешивания топлива и воздуха — часть дымовых газов возвращается обратно к горелке и подмешивается в факел. Образуется вихрь, в котором все перемешивается и сгорает более эффективно, — поясняет кандидат технических наук Сергей Хаустов.
По оценкам томских ученых, выполненных для котла мощностью 500 киловатт, новая технология позволит повысить его мощность на 26,5 процента. При этом в два раза должно снизиться количество вредных выбросов в атмосферу.
При доработке котла по технологии, предложенной в Томском политехе, газ и мазут сгорают без остатка
— Эффективность и экологичность сжигания топлива достигается и за счет того, что появляется возможность регулировать температуру горения, — подчеркивает доктор технических наук Александр Заворин.
Достоинство томской разработки еще и в том, что ее внедрение не требует больших затрат на модернизацию существующих котлов — нужно изменить конструкцию лишь некоторых элементов камеры сгорания. Сегодня стандартная теплоустановка мощностью в мегаватт стоит около миллиона рублей. А если необходима мощность больше на 25 процентов, то нужно увеличивать объем котла, это влечет за собой расходы в сотни тысяч рублей. Томичи предлагают вариант на порядок дешевле — без увеличения размеров оборудования.
Планируется, что испытания новой камеры сгорания пройдут после окончания отопительного сезона. Когда разработку «доведут до ума», ее производство планируется организовать на одном из машиностроительных заводов Сибири.
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