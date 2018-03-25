«Тольяттиазот» сократил потребление тепловой и электрической энергии

Согласно статистике, разница по этому показателю между иностранными и отечественными игроками этого рынка может превышать 30 процентов — а это уже вопрос рентабельности и выживаемости компании.

Поэтому крупнейший производитель аммиака в России компания «Тольяттиазот» ведет большую комплексную работу в данном направлении. К 2017 году предприятие уже снизило расход электрической энергии на выпуск продукции почти на 15 процентов — с 324 до 284 тысяч киловатт-час по сравнению с 2015-м. В году текущем компания намерена реализовать еще ряд проектов в данной области, общая цель которых — снизить энергопотребление при наращивании производительности и безопасности.

— Энергоэффективность — это и инженерные решения, и организационные мероприятия, позволяющие получать высокий производственный результат при снижении потребления энергии. Например, установка на промплощадке приборов учета энергоресурсов, замена приборов освещения на светодиодные, снижение непроизводственных потерь при теплоснабжении зданий и помещений, разработка стандартов предприятия в области энергопотребления, — рассказал корреспонденту «РГ» Заместитель генерального директора — Директор по операционной деятельности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Виктор Казачков.

Острую необходимость рационального использования энергоресурсов на «Тольяттиазоте» сегодня определяют два ключевых фактора. Во-первых, это постоянное наращивание производственных мощностей и плановых заданий. А во-вторых, ситуация на рынке, требующая повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а значит — снижение ее себестоимости, в том числе и за счет уменьшения затрат тепловой и электрической энергии.

Отправной точкой для реализации проектов повышения энергоэффективности на «Тольяттиазоте» стал Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» от 23 ноября 2009 года. Тогда на предприятии был проведен аудит технического состояния и условий энергопотребления. Этот анализ позволил понять: правильно ли потребляется электроэнергия, контролируют ли люди этот процесс, насколько выгодно будет внедрение новых технологий, поможет ли экономить новое оборудование и так далее.

Программы энергосбережения имеют социальный и экологический смысл для всего Тольятти

Только после этого, в 2012 году, на «Тольяттиазот» началась реализация масштабной программы модернизации, в рамках которой активно и планомерно проводится замена морально устаревшего оборудования на современные образцы. Как один из примеров — установка систем автоматизированного управления технологическими процессами и энергоэффективных насосов повышенной производительности.

Внимание уделяется не только производственным агрегатам, но и энергетическому оборудованию, установленному на промплощадке: ТОАЗ ведет поэтапную замену щитов управления на распределительных подстанциях, приступил к замене силовых трансформаторов, установку новых аппаратов воздушного охлаждения, частотных приводов насосов и технологических вентиляторов. На производственных участках и в корпусах завода проводят замену теплоизоляции зданий и наружных теплотрасс. Устанавливают счетчики потребления воды и тепла. Традиционные лампы накаливания повсеместно уступают место светодиодным источникам освещения.

Еще в 2015 году завод обновил более 12 тысяч кубометров теплоизоляции на производственном оборудовании и трубопроводах. А в период 2016-2017 годов был выполнен капитальный ремонт двух хранилищ аммиака, где замена изоляционного покрытия на современные материалы позволила значительно снизить энергопотери. И эти работы по обновлению производственных мощностей и заводских корпусов ведутся непрерывно.

Предполагается увеличить и мощность водоподготовительной установки, провести модернизацию и расширение очистных сооружений завода, которые берут на себя и существенную часть коммунальных стоков Тольятти. Поэтому кроме значительного экономического эффекта для предприятия, реализация этого проекта будет иметь социальный и экологический смысл для всего города.

Внедряя в практику проекты и методы энергосбережения, специалисты «Тольяттиазота», курирующие это направление, детально анализируют происходящее в отдельных производствах и процессах. И, по их мнению, потенциал для повышения энергоэффективности предприятия еще далеко не исчерпан.

— Есть много точек приложения сил на перспективу. Возможны различные решения, нужно только все просчитать, но в течение непродолжительного времени все они окупаются многократно, — подчеркнул Виктор Казачков.

После внедрения мероприятий по улучшению энергоэффективности наблюдается рост экономического эффекта предприятия, конкурентоспособность продукции на мировом и отечественном рынке растет, так как расход электроэнергии и природного газа на единицу продукции уменьшается и поднимать цены больше нет необходимости. Также при проведении таких мероприятий происходит модернизация оборудования, что не только способствует снижению расхода газа и электроэнергии, но и минимизирует риски, делая технологический процесс более безопасным.

На ТОАЗе уделяют внимание и общей культуре производства, ведь зачастую значительный экономический эффект дает простое наведение порядка. Если сотрудник предприятия выключает за собой свет в помещении, закрывает вентили на батарее отопления или входную дверь в морозный день, он может быть уверен в том, что действует во благо всей компании — экономит ресурсы и деньги.