Обувь для танцев и программы с медийными лицами — чего хочет новоуренгойская молодёжь

Едва хватило двух этажей большого спортивного комплекса «Звездный», чтобы в субботу, 24 марта, разместить молодежные клубы, секции и различные тусовки по интересам. Участников в этом году собралось около тысячи.

— Это и не удивительно, — заявляют организаторы. — Ведь и название форума «Молодежь — взгляд в будущее» говорит о том, чтоб завтра наших ребят ждут какие-то новые социальные проекты, возможно, что-то необычное они разработают в области предпринимательства, предложат в сфере саморазвития. Мы уходим от привычных и устаревших методов.

В этом плане показателен конкурс «Конвейер проектов», в котором 26 молодых и креативных заявили право получить 20 тысяч рублей для реализации своей идеи.

Елизавета Миронова и Екатерина Варчак, авторы проекта «Нам не все равно», считают, что в городе недостаточно развита социальная реклама. Из-за этого горожане мало привлекаются к значимым проблемам общества.

— Мы же хотим через такую подачу изменить модель поведения наших ровесников, позитивно повлиять на их мышление, акцентировав внимание на здоровом образе жизни, — рассказывают конкурсантки. — Поэтому первым делом планируем снять видеоролик про саморазвитие «Действуй!», к участию хотели бы привлечь известных лиц города.

Школьникам — участникам военно-патриотического центра «Вымпел» — важно облагородить памятный обелиск, установленный в честь ВДВ. Юные патриоты намерены уже весной заняться благоустройством территории, а деньги нужны для приобретения хозинвентаря.

— Уходя за этим памятником не взяла на себя ни одна из управляющих компаний, а он, как человек, всегда будет нуждаться в заботе и внимании, — говорит Дарья Дубинина, инициатор идеи. — Когда растает снег, его необходимо будет очистить, помыть, площадку вокруг прибрать. Хотим еще в перспективе озеленить все и по возможности разбить небольшой сквер.

Танцевальный коллектив «Элегия» из многопрофильного колледжа желает закупить танцевальную обувь, чтобы ставить народные танцы. Их проект говорит сам за себя «Без культуры — не нации!».

Были и блогеры, которым нужны средства для обучающих программ, и студии, мечтающие снимать программы с известными медийными личностями.

Встречи с экспертами, обсуждения той или иной деятельности, театральные мастер-классы, тренинги, презентации — этот максимальный набор мероприятий, которыми два дня буквально жили участники форума.

— Все было не забываемо, интересно, а главное, нужно, — поделились впечатлениями ребята. — Столько узнали нового, что теперь надо все разложить «по полочкам», чтобы работать еще лучше.