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Володин: законодательная реализация послания президента продолжится и в 2019 году
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Володин: законодательная реализация послания президента продолжится и в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Законодательная реализация послания президента Федеральному собранию скорее всего продолжится и в следующем году, заявил в воскресенье спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью программе «Парламентский час» на телеканале НТВ.
"Это большая работа. Она, конечно, в основе должна быть проведена в течение года, но все-таки, учитывая ее значимость и глобальность, скорее всего и следующий год потребуется для того, чтобы законодательно обеспечить те задачи, которые президент поставил", — сказал он.
"Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается", — отметил Володин. По его словам, работу придется вести постоянно, так как «законопроекты просто придется корректировать, исходя их этих задач».
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