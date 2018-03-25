Володин: законодательная реализация послания президента продолжится и в 2019 году

"Это большая работа. Она, конечно, в основе должна быть проведена в течение года, но все-таки, учитывая ее значимость и глобальность, скорее всего и следующий год потребуется для того, чтобы законодательно обеспечить те задачи, которые президент поставил", — сказал он.

"Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается", — отметил Володин. По его словам, работу придется вести постоянно, так как «законопроекты просто придется корректировать, исходя их этих задач».