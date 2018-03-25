Главным российским экспортёром СПГ стал Ямал 

Так напишут через 12 лет, если регион правильно рассчитал стратегию. «КС» выслушал скептика и реалиста Еще недавно обсуждались в стране и регионах планы на 2020 год. Он не за горами, пора замахнуться на следующее десятилетие. Это особенно понимают на Ямале, где крупные промышленные проекты требуют много времени для реализации, а зависит от них ни много, ни мало энергетическая, да и финансовая безопасность страны. Стратегическая сессия «Основные приоритеты стратегического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030» проходила в течение двух дней в Салехарде. Руководители департаментов окружного правительства, главы муниципалитетов, общественники прослушали лекции и доклады о мировых перспективах. К слову, ученые и аналитики давно делают спокойные прогнозы на десятилетия вперед, аж до середины 21 века. Ямал же интересуют наиболее реалистичные сценарии для ближайших 12 лет. — Мы собрали в одном месте в одно время стратегов, аналитиков и представителей науки, чтобы нас погрузили в тему общемировых и российских трендов развития, — сказала Светлана Гусева, директор департамента экономики. — Нам нужно определить и согласовать основные приоритеты, показатели, к которым мы будем стремиться до 2030 года. К концу года новый формат Стратегии региона должен быть принят, а прежде согласован с Министерством экономического развития РФ. «ПОМЕНЬШЕ ОПТИМИЗМА» Сессию открыла лекция о главных векторах развития глобальных энергорынков. — Ресурсная база России постепенно смещается на восток и на север, да и спрос тоже смещается на восточное направление, а западное утрачивает свою актуальность, — заявил Вячеслав Кулагин, руководитель Отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН. — При этом у нас несколько снизился экспорт газа. Поставки в Европу были на спокойном уровне — 160 миллиардов, последние два года показатели рекордные — до 193 миллиардов кубометров. Это вызвано снижением цены на российский газ. Однако, при возвращении цен обратно, потребление нашего газа упадет до своего обычного уровня. В прогностических сценариях, которые ложатся в основу главных федеральных документов, мы видим «вилку» прогнозируемого экспорта от 250 миллиардов кубометров почти до 400 миллиардов. Главной мыслью доклада Вячеслава Кулагина стало «Поменьше оптимизма». Российский трубопроводный газ буквально спас Европу во время двух последних, крайне жестоких зим. А дешевизна «голубого» топлива позволила европейцам постепенно отойти от зависимости от угля. Однако в отношении СПГ эксперт скептичен. По его словам, в Азии уже начали строить свои мощности для сжижения. Кроме того, изначально, лет 10 назад, Новатэк планировал запуск «Ямал СПГ» именно для поставок на азиатские рынки. Но жизнь внесла коррективы, и первый же танкер отправился в Европу, а потом и вовсе ушел в США. Также Вячеслава Александровича насторожили на прошлой неделе заявления экспертов Сколково во время обсуждения реализации следующего проекта — «Арктик СПГ». Исходя из них, следует, что запуск прогнозируется не на российских технологиях. Поэтому вопросов пока больше, чем ответов, говорит Кулагин. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора по экономике, не разделяет скептицизма относительно второго завода. — Безусловно, стратегия и экспертные заключения должны иметь консервативный подход, — прокомментировал он позднее выступление Вячеслава Кулагина. — Не всё, что мы спланируем, реализуется. Тем не менее, факты говорят о том, что проект «Арктик СПГ» развивается, привлекает ведущие международные предприятия. В состав инвесторов хотят попасть как европейские нефтегазовые компании, так и азиатские. Они имеют прекрасную экспертизу и прогнозы на будущее отрасли, и они хотят быть в наших проектах. Действительно, на рынок СПГ выходят новые мощности: австралийские заводы, малазийские, ЮВА, Южная Америка. Даже Африка начинает искать свое место на этом рынке. При такой сложной географии и будущей конкуренции ямальские проекты находятся в реальной экономике. Нам на руку играет даже климат, так как сжижение — процесс, требующий низких температур. Ключевые компании проекта сейчас занимаются импортозамещением. Будущие модули будут строиться на территории завода, в Мурманске развивается целая судоверфь для этого. Ожидается существенное снижение стоимости будущего завода — на 30 процентов. Перспективы абсолютно понятны. Наша главная миссия — до 2030 года стать главным экспортером СПГ в стране. Прогноз — на 80 миллионов тонн грузов, которые будут образовываться в районе Обской губы, реалистичен. Более того, ищем возможности для диверсификации энергетики с помощью СПГ в небольших населенных пунктах Ямала. — Понимаем, что доступные эффективные технологии появятся до 2030 года, — сказал Дмитрий Артюхов. — У нас появился замечательный завод, его ресурс дешевый, а некоторые наши районы не подключены к магистральному газопроводу. Да и нецелесообразно иногда эту магистраль вести в небольшие поселки.
ДЕТАЛИ Ямальцев раздирают противоречия, но недовольных меньше, чем везде Восприятие жизни в высоких широтах совсем не то, что где-нибудь на юге. В чем основные различия? Помимо экономических прогнозов на сессии прозвучал и социально-демографический. Никакая экономика не работает, если в ней нет людей. И эффективность экономического развития зависит от того, насколько эти люди ощущают себя социально благополучными. А на ямальцев влияет целый ряд противоречий. — Самый высокий потенциал экономики, при этом самые сложные климатические условия. Один из самых высоких уровней интернет-аудитории, но при этом — отсутствие у трети муниципальных образований круглогодичной связи с сетью федеральных дорог, — рассказал в своем докладе Сергей Климентьев, директор окружного департамента внутренней политики. — Уровень доходов выше, чем в среднем по России, но ниже возможность досуга, ограниченная логистика, ассортимент продуктов питания для западной части округа. До сих пор, по словам главы ведомства, остается базовым «вахтовое сознание». Доля желающих уехать с Севера достигает 70 процентов от общего числа опрошенных в Новом Уренгое, а в Салехарде — городе с достаточно древней историей, желающих уехать около 50 процентов. Тем не менее, число ямальцев, ориентированных на постоянное проживание в автономном округе, растет. Одними из главных факторов, влияющих на это, стали неплохая ситуация с предоставлением служебного жилья, ощущение безопасности для детей и хорошая поддержка больших семей. Доля ямальцев, у которых «всё плохо», не превышает 10 процентов, в то время как в среднем по России этот показатель в два раза выше. Ямал сталкивается и с общемировыми демографическими тенденциями, отметила Ирина Калабихина, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ. В ближайшее десятилетие для Арктического региона будет актуально то, с чем уже столкнулись в развитых странах: старение населения при общем падении рождаемости. Финансовые кризисы влияют на это не в первую очередь. По словам Ирины Калабихиной, в России прогнозируется спад рождаемости просто потому, что вступили в детородный возраст малочисленные «дети 90-х». И материальные стимулы не помогут в этой непростой ситуации. Но эксперт замечает, что именно финансовая поддержка «рождений детей» в России существенно снижает социальные риски и главный из них — риск обеднения — для семей с детьми. — Если вы можете это делать — делайте! — ответила Ирина Калабихина на вопрос заместителя губернатора о том, нужно ли поощрять деторождение. — Тенденция оттока населения связана не с доходами, а с общедемографической ситуацией в стране, — прокомментировал выступление профессора Дмитрий Артюхов. — Это и старение населения, и уменьшение числа желающих создавать семьи и так далее. Вопрос повышения благосостояния населения станет ключевым в стратегии Ямала до 2030 года, есть возможности эту планку держать.