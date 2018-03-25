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Можно брать. Неубиваемая кофеварка от Makita
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Можно брать. Неубиваемая кофеварка от Makita 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Неубиваемая кофеварка от MakitaMakita — один из старейших производителей электроинструмента в мире. Недавно компания отмечала свой столетний юбилей. Инструменты Makita — синоним надёжности и долговечности. И они понимают, что на стройке важны не только перфораторы и отбойные молотки. Поэтому компания обновила свою беспроводную кофеварку, Makita CM501D.
Не секрет, что бытовая техника не любит пыльные помещения, а тряску и падения не переносит совсем. Но кофеварка от Makita полностью соответствует своему названию; она защищена от пыли и влаги, не боится падений. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе.
Кофеварка полностью беспроводная — устройство умеет запитываться от тех же аккумуляторов, что используются в технике Makita. То есть можно вытащить батарею из шуруповерта, воткнуть в кофеварку и приготовить бодрящий напиток. Есть несколько разъемов для всех типоразмеров фирменных аккумуляторов. Полностью заряженной большой батареи хватит на пять кружек.
Несмотря на отсутствие проводов и наличие крепкой ручки, кофеварку нельзя назвать портативной. Устройство весит 1,5 кг, и это без батарей. С другой стороны, она просто должна работать в условиях Апокалипсиса. Пока не было возможности проверить, но техника от Makita не подводит.
Пока что Makita CM501D продаётся только в Японии. В европейской версии магазина есть первая модель, которая практически не защищена. Впрочем, с доставкой из Японии нет особых проблем, там работают точно такие же посредники.
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