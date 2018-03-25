Тольяттинские школьники познакомились с работой кинологической службы 

Собака в библиотеке. Вместе с лейтенантом полиции на встречу к ребятам пришел и служебный пес с уникальным нюхом по кличке Бриз. Представители органов правопорядка рассказали учащимся одной из городских школ о буднях кинологов и их подопечных. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Лейтенант полиции Марьям Намеева уточнила, что с тех пор, как при УМВД России по городу Тольятти появился центра кинологической службы, практически ко всем мероприятиям и происшествиям привлекаются служебные собаки. Четвероногие стражи порядка в числе первых осматривают места преступлений, принимают участие в розыске пропавших людей и предполагаемых преступников, исследуют места проведения массовых мероприятий перед тем, как там собирается народ. Послушав рассказ, школьники наперебой начали задавать интересующие их вопросы: собаки какой породы лучше других поддаются дрессуре, предусмотрен ли отпуск для четвероногих правоохранителей и выдаются ли псам премии. Бриз радовался такому вниманию со стороны ребят и вел себя настолько дружелюбно, насколько может себе позволить пес, не находящийся при исполнении.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области