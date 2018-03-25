Ассоциация «Оленеводы мира» организовала 40 семинаров по культуре питания северных народов

САЛЕХАРД , 25 марта. / ТАСС /. Ассоциация «Оленеводы мира» организовала 40 семинаров по культуре питания и климатическим изменениям в местах проживания коренных народов в северных регионах России , Европы, США Канады . Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира» в Салехарде председатель правления организации, исполнительный директор неправительственной организации «Северный Форум» Михаил Погодаев.

"Мы организуем семинары непосредственно в тех местах, где живут и работают оленеводы. Охватили практически все оленеводческие регионы России, стран Европы, США, Канады. Недавно провели семинар в селе Иенгра Нерюнгринского района, где проживают эвенки. Несмотря на промышленное освоение, местные жители сохранили свои традиции и традиционные знания", — рассказал Погодаев.

Проект «Еаллу: Оленеводческая молодежь, адаптация к изменению климата и культура питания» одобрен рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию. Слово «еаллу» переводится с саамского языка как «стадо». Семинары дают возможность обмена опытом в сохранении традиционных знаний и технологии приготовления национальных блюд, сказал Погодаев.

Он добавил, что рекомендации по сохранению традиционных знаний о культуре питания народов Арктики доложены на заседании секретариата Арктического совета в Финляндии 22-23 марта. Реализация проекта продлится до 2020 года, отметил председатель правления ассоциации.