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Ассоциация «Оленеводы мира» организовала 40 семинаров по культуре питания северных народов
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Ассоциация «Оленеводы мира» организовала 40 семинаров по культуре питания северных народов 

ТАСС 1 час назад
САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Ассоциация «Оленеводы мира» организовала 40 семинаров по культуре питания и климатическим изменениям в местах проживания коренных народов в северных регионах России, Европы, США и Канады. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира» в Салехарде председатель правления организации, исполнительный директор неправительственной организации «Северный Форум» Михаил Погодаев.
"Мы организуем семинары непосредственно в тех местах, где живут и работают оленеводы. Охватили практически все оленеводческие регионы России, стран Европы, США, Канады. Недавно провели семинар в селе Иенгра Нерюнгринского района, где проживают эвенки. Несмотря на промышленное освоение, местные жители сохранили свои традиции и традиционные знания", — рассказал Погодаев.
Проект «Еаллу: Оленеводческая молодежь, адаптация к изменению климата и культура питания» одобрен рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию. Слово «еаллу» переводится с саамского языка как «стадо». Семинары дают возможность обмена опытом в сохранении традиционных знаний и технологии приготовления национальных блюд, сказал Погодаев.
Он добавил, что рекомендации по сохранению традиционных знаний о культуре питания народов Арктики доложены на заседании секретариата Арктического совета в Финляндии 22-23 марта. Реализация проекта продлится до 2020 года, отметил председатель правления ассоциации.
В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в воскресение проходит заседание совета ассоциации «Оленеводы мира». В нем принимают участие около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии. Делегаты обсуждают состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы организации на ближайшие четыре года. Ассоциация создана по итогам Первого Всемирного конгресса оленеводов в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами.
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