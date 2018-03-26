В Барнауле сфотографировали серую цаплю, поймавшую лягушку

Цапля, улетающая с озера с лягушкой в клюве, попала в объектив фотоаппарата Владимира Маера. Фотографиями он поделился на портале «Птицы Сибири».

В поле «Место съемки» Владимир указал Горскую пойму в Барнауле (поля фильтрации).

По словам фотографа, «в Горской пойме есть как минимум не один сток тёплой воды. Ручей этот не замерзает всю зиму, чем и пользуются лягушки».

Удачный кадр был сделан 24 марта. Автор фото рассказывает, что в этой местности он насчитал около 55-60 серых цапель. Несколько лет назад в этом «болотце» обитало очень много лягушек, слышался их «мощный хор». Сейчас же, когда цапля улетала, «была могильная тишина, лишь очень-очень редко подавали голос уцелевшие лягушки».

Посмотреть фото можно здесь.