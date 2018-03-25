Молодежный форум в Псковской области пройдет при поддержке ФАДН

Вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики в регионе обсудили на рабочей встрече врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель ФАДН России Игорь Баринов , сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Также на встрече шла речь о поддержке проведения межнациональных форумов в Псковской области и совместных мероприятий в рамках инициированного ФАДН России проекта «Межнациональное движение „ПроРФ“. Одно из мероприятий проекта — межнациональная патриотическая эстафета „ПроРФ: Про Россию! Про тебя!“ — началась с Псковской области и в преддверии Дня защитника Отечества объединила почти десяток субъектов РФ. Проект был признан успешным и врио губернатора и глава ФАДН договорились продолжить совместную работу в реализации общественно-значимых проектов, нацеленных на укрепление межнационального мира и согласия.

Кроме того, Михаил Ведерников и Игорь Баринов обсудили формат и предложения по проведению молодежного форума, который пройдет в Псковской области в этом году при поддержке ФАДН, и окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации „СМИротворец“. Состязание на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в России с 2008 года.