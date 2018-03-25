Московский одиннадцатиклассник познакомился с работой спасательной станции

Инициативный школьник разработал программу по обучению детей плаванию

В столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧС и ПБ) обратился одиннадцатиклассник Владимир Антонов с собственноручной разработанной программой по всеобщему обучению детей плаванию. Свою программу школьник написал как индивидуальную выпускную работу для школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова. В Департаменте ГОЧС и ПБ работу дали прочитать сотруднику Московской городской поисково-спасательной станции в парке Царицыно Игорю Курякову. Предложения школьника Курякову понравились, и он решил пригласить Владимира на станцию, чтобы тот смог познакомиться с тонкостями ее работы. Пригласили на эту встречу и корреспондента «ВМ».

Станция представляет собой небольшой двухэтажный кирпичный домик на берегу пруда в парке «Царицыно», оснащенный всем необходимым для спасания людей на водах. Владимир рассказал, что сейчас выбирает себе дальнейший путь — либо стать юристом, либо спасателем.

— Несколько лет назад я стал свидетелем несчастного случая, когда человек тонул, а никто ему помочь не мог. Я после этого сам научился хорошо плавать, и у меня даже есть сертификат. Но я пока колеблюсь — мне нравится работа спасателя, но я слишком мало о ней знаю, — рассказал «ВМ» Владимир Антонов.

Начальник станции Игорь Куряков подробно ответил на все вопросы школьника и разобрал его работу. — Сейчас количество несчастных случаев на воде постоянно снижается, — сказал Куряков. — Половина того, что предложено в работе Володи, уже выполняется. На спасательных станциях Москвы регулярно проводятся экскурсии. Причем, если раньше мы приходили в школы, то теперь школы приходят к нам. И мы на практике показывает, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим, как надо вести себя на воде, чтобы не утонуть. Но лучше, чтобы Владимир попробовал сам некоторые наши средства.

Увиденные специальные спасательные средства поразили школьника. Особенно его удивило, что есть специальные приспособления для спасения не только людей, но и собак. Понравился Владимиру и порядок на станции: как на настоящей военной части — все четко разложено по полочками, все вещи подписаны. Уходил школьник со станции уже в твердой уверенности, что работа спасателем намного интересней, чем в офисе.