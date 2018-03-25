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Михаил Ведерников поздравил псковских работников культуры с праздником
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Михаил Ведерников поздравил псковских работников культуры с праздником 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
«Сохранение и развитие традиций российской культуры — важнейшая составляющая в сохранении национальной идентичности», сказано в поздавлении врио губернатора Михаила Ведерникова. «Эта сфера определяет силу единства страны и пути её дальнейшего развития. Для Псковской области культура — это ещё и важный элемент развития экономики и международных отношений. Международные культурные проекты помогают развитию региональной инфраструктуры, а народное искусство и историческое наследие давно стали неотъемлемой частью жизни и бренда региона.
В ближайшем будущем с вами нам предстоит принять один из крупнейших международных фестивалей в истории нашего региона. Вместе мы будем выполнять задачу президента Российской Федерации по развитию человеческого потенциала и формированию базы практически для всех сфер нашей жизни.
В День работника культуры выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм, неиссякаемую творческую энергию и любовь к своему делу. Желаю вам сил и вдохновения на продолжение вашего благородного труда.
Счастья, успехов и благополучия!».
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