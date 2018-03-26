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Народный календарь. 26 марта. Никифоров день
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Народный календарь. 26 марта. Никифоров день 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Помните чудесный фильм «Морозко», в котором красавец Иванушка превращался в медведя? Это вполне распространенный сюжет для русских сказок, и все они берут начало в Никифоровом дне.
Считалось, что именно на Никифора все медведи покидают свои берлоги и отправляются в лес за добычей, отчего человеку в этот день появляться в лесу было опасно. Наш предки полагали, что медведь — это поменявший облик человек, причем обращение было возможно как из человека в медведя, так и наоборот, и опасливо уважали его, хозяина леса.
Никифор, патриарх Константинопольский, чье имя вспоминается сегодня, жил в VIII-IX веках. Он ревностно защищал иконы, и когда на троне воцарился Лев Армянин, устроивший настоящие гонения на христиан, патриарха сослали в дальний монастырь на берега Босфора, где он и почил в бозе. Мощи же его после смерти были нетленными. Светлый образ патриарха сохранился в народной памяти.
На Никифора ждали гусей. Их прилет именно в этот день считался хорошей приметой — к урожаю, доброму лету. А по поведению прилетевших птиц делали прогнозы о погоде: начали птицы плескаться в воде, быть скорому теплу. Кстати, считалось, что если первым из перелетных птиц возвращается зяблик, скорого тепла ждать не стоит — не зря же он так называется, все «зябнет», то есть мерзнет, да «зябнет»! Если на Никифора расстилался с утра туман, лето, считалось, будет дождливым. Зато раздолье было рыбакам. Они считали, что «по последнему льду», а то и с отдельно плавающими льдинками, хорошо будут клевать окуни, язь и плотва.
* Именины в этот день отмечают Александр и Григорий, Кристина и Михаил, Никифор, Николай и Терентий.
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