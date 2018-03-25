Отравление Скрипаля и Cambridge Analytica: откуда взялся тренд винить во всем Россию

Ситуацию вокруг якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля бывший агент MI5 Анни Машон в интервью «Звезде» твердо назвала не чем иным, как продолжением так называемого «Раша Гейт».

В мире наметился настоящий глобальный тренд винить во всем Россию , но он полон нестыковок и противоречий. Об этом рассказала в интервью «Звезде» бывший агент MI5 Анни Машон.

«Это просто глобальный тренд — винить Россию во всем, что только можно найти. И самая большая ирония в том, что параллельно в британские медиа ворвалась другая история — о компании Cambridge Analytica, которая реально вмешивалась в выборы и на самом деле манипулировала, в том числе, и в ходе избрания ( Дональда ) Трампа президентом ( США )», — отметила она.

Скандал с Cambridge Analytica начался, напомним, после публикации в The New York Times о том, что данные 50 млн пользователей Facebook утекли в офис данной компании. По информации журналистов, Cambridge Analytica при помощи приложения собирала сведения о пользователях и составляла психологические портреты американских избирателей.

The New York Times выяснила, что информацию для компании сливали ранее работавшие в Facebook сотрудники, а сама Cambridge Analytica, вероятно, была напрямую связана с предвыборным штабом Дональда Трампа. Издание Chicago Tribune, в частности, ссылаясь на изученные редакцией документы, писало, что назначенный на днях новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон лично заказывал данные у Cambridge Analytica и потратил на них более миллиона долларов.

После скандала, как пишет Reuters , официальный Лондон направил запрос основателю Facebook Марку Цукербергу с требованием пояснить, как в распоряжении Cambridge Analytica оказались личные данные юзеров. Цукерберг пока ограничился тем, что признал на своей странице факт «наличия ошибок» и пообещал «не допустить подобной ситуации в будущем».

Тем временем, в самом офисе Cambridge Analytica в Лондоне после получения ордера от Верховного британского суда следователи провели обыски, об их итогах не сообщалось. На сайте Управления Комиссара по информации Соединенного Королевства (занимается вопросами безопасности данных) появилось лишь лаконичное сообщение: «Теперь нам нужно будет оценить и рассмотреть доказательства, прежде чем принимать решение о следующих шагах и делать какие-либо выводы».

И, несмотря на это все, указывает Анни Машон, американцы продолжают говорить: «Россия сделала это. Россия это сделала».

«Но на самом то деле британская компания это сделала! Другие британцы твердят: ЭРоссия сделала это. Россия сделала это!". Но мы же просто не знаем! У нас совершенно нет никаких доказательств для того, чтобы утверждать, что это русские предприняли попытку убийства Скрипаля», — заключила бывший агент MI5.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери в начале. После этого Лондон заявил, что Скрипаля отравили веществом типа «Новичок» и обвинил во всем Россию. Москва подобные обвинения категорически отрицает.

Ситуацию вокруг якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Анни Машон твердо называет не чем иным, как продолжением так называемого «Раша Гейт» — политики западных стран по атаке на Россию, в рамках которой, к примеру, пытаются обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США.