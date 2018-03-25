Оказание медпомощи всем желающим станет приоритетом при работе властей в Волоколамске

Приоритетом работы для властей в Волоколамском районе Подмосковья станет оказание медицинской помощи всем желающим, в воскресенье узкопрофильные специалисты осмотрят обратившихся накануне в больницу жителей, сообщил спецпредставитель губернатора Подмосковья в Волоколамском районе по вопросам экологии, зампред правительства региона Александр Чупраков

В воскресенье проходит встреча с председателем совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич, исполняющим обязанности главы Волоколамского района Андреем Вихаревым , членами Общественной палаты и активистами на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово».

«Мы договоримся с Мосэкомониторингом, две станции которого и осуществляют замеры состояния воздуха в автоматическом режиме, чтобы данные предоставлялись в онлайн-режиме и были доступны для всех. В приоритете — оказание медицинской помощи всем желающим», — написал Чупраков в Instagram.

Он добавил, что областные медики-специалисты готовы в этом помочь.

«Жить с таким запахом крайне неприятно, но превышений бояться не нужно. Те кратковременные превышения по сероводороду, которые были зафиксированы ранее, не представляют опасность для здоровья. Мы с вами видели, что на полигоне служащие работают постоянно в условиях превышения допустимой концентрации в 1,25 тысячи раз, превышающий ПДК в жилой зоне (ПДК в рабочей зоне полигона — 10, а в жилой зоне — 0,008)», — отметил Чупраков.

Зампред правительства уточнил, что власти держат на контроле ситуацию в Центральной районной больнице. 24 марта вечером несколько жителей Волоколамского района обратились туда, в воскресенье их дополнительно осмотрят узкопрофильные специалисты. Мобильная бригада врачей работает по графику, включая выходные дни. Привлечены пульмонологи (токсикологи, аллергологи) и дерматологи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.