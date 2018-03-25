Эксперт оценил отказ американского города от установки памятника советским лётчикам

Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с ФАН оценил отказ американского города Элизабет-Сити от установки памятника советским лётчикам. «Очень неприятная и некрасивая история, что тут говорить», — заявил эксперт.

Он напомнил, что в США есть много монументов известным русским и советским людям, в том числе космонавту Юрию Гагарину

«В истории с отказом установить памятник советским лётчикам самое неприятное то, что сначала ведь дали согласие, а потом отменили своё же решение», — сказал Домрин.

Эксперт связал это с целым рядом недружественных шагов Запада в отношении России