Эксперт оценил отказ американского города от установки памятника советским лётчикам 

Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с ФАН оценил отказ американского города Элизабет-Сити от установки памятника советским лётчикам. «Очень неприятная и некрасивая история, что тут говорить», — заявил эксперт.
Он напомнил, что в США есть много монументов известным русским и советским людям, в том числе космонавту Юрию Гагарину.
«В истории с отказом установить памятник советским лётчикам самое неприятное то, что сначала ведь дали согласие, а потом отменили своё же решение», — сказал Домрин.
Эксперт связал это с целым рядом недружественных шагов Запада в отношении России.
Ранее первый заместитель председателя коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor оценил возможную высылку российских дипломатов из США.