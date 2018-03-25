Сколько было двойников у Наполеона

Как известно, у многих правителей были двойники, которых они иногда использовали в своих целях. Были они якобы и у Наполеона Бонапарта. Существует легенда, что человек, умерший на острове Святой Елены, вовсе не император, а его копия.

История Франсуа Робо

Говорят, как только Наполеон возглавил Францию , он тотчас же по примеру многих своих предшественников отдал приказ подыскать себе двойников. Одним из них оказался Франсуа Эжен Робо.

Согласно источникам, Франсуа родился в 1775 году в деревне Балейкур департамента Мёз неподалеку от Вердена. В 1793 году он записался добровольцем в 1-й батальон егерей своего департамента и отправился на войну. На сходство капрала Робо с Наполеоном многие обращали внимание, у него даже было прозвище — Император.

С легкой руки своего полковника Робо попал сначала к министру полиции Фуше, а затем ко двору самого Бонапарта. Со временем он научился точно копировать манеры и привычки императора, так что без труда мог заменять его в некоторых ситуациях.

После того как Наполеон потерял власть, Робо вернулся в родную деревню. Через некоторое время о нем вспомнили. В Балейкур был направлен королевский особый агент. Но Робо в 1818 году бесследно исчез, бросив дом и хозяйство.

Причем с ним исчезла и его родная сестра, которую позднее власти обнаружили в городе Нант , где она жила в роскоши на деньги брата, будто бы отправившегося в дальнюю поездку за море.

Позднее были найдены записки Робо, в которых он писал, что кандидатов в двойники Наполеона было всего восемь и император лично отобрал четверых из них. Но в 1815 году во время битвы при Ватерлоо один из двойников умер от удара кинжалом в спину — его приняли за императора — другой заживо сгорел в карете, куда подложили зажигательную смесь, а третий бесследно пропал, и впоследствии его видели при российском императорском дворе в Санкт-Петербурге

Также Робо упоминает, что в 1818 году его посетил генерал Гургар, прибывший с острова Святой Елены. Кстати, в церковном архиве родной деревни Робо вроде бы сохранилась запись о том, что родился он там, а умер на острове Святой Елены.

По свидетельствам тех, кто посещал экс-императора в тот год, с ним творится что-то странное. Так, он стал забывать некоторые факты своей жизни, у него изменился почерк.

Одним из основных сторонников версии подмены был знаменитый психиатр Зигмунд Фрейд . Ему удалось раскопать информацию о том, что в ночь на 4 октября 1823 года в Шёнбруннский замок в пригороде Вены , где умирал от скарлатины сын Наполеона, пытался пробраться какой-то незнакомец. Он перелез через дворцовую ограду и был убит часовым. При убитом не было обнаружено никаких документов, но экс-императрица Мария-Луиза распорядилась похоронить тело неизвестного рядом с местом, предназначенным для погребения семьи Бонапартов. По мнению Фрейда, этим человеком был Наполеон.

Но где же экс-император находился все это время? Есть свидетельства о том, что в 1818 году вскоре после исчезновения Франсуа Робо в Вероне ( Италия ) объявился человек, называвший себя Реваром, который открыл лавку вместе с компаньоном по фамилии Петруччи. Ревар был очень похож на Наполеона Бонапарта, за что его окрестили «императором».

23 сентября 1823 года к Ревару явился посыльный, вручивший ему запечатанное сургучом письмо. Прочитав послание, Ревар заметно встревожился и сказал Петруччи, что чрезвычайные обстоятельства вынуждают его уехать. Два часа спустя он отбыл, оставив своему компаньону конверт, который просил через три месяца, если он не вернется, доставить по назначению. На конверте была надпись: «Его Величеству королю Франции».

Когда через три месяца Ревар не вернулся, Петруччи действительно отправился в Париж и передал письмо, получив за это щедрое вознаграждение. Через 30 лет он сделал заявление, что его компаньоном был не кто иной, как сам Наполеон Бонапарт.

Это просто миф?

Увы, никаких официальных доказательств версии подмены Наполеона двойником не существует, за исключением личности самого Франсуа Робо. Даже документов, на которые ссылались сторонники версии, в результате обнаружено не было. Более того, выяснилось, что Робо уехал из Балейкура в конце 1818 года, а признаки болезни, от которой умер Наполеон, обнаружились у него еще за год до этого, в октябре 1817 года.

И, наконец, записи, которые делал Наполеон за все время пребывания на Святой Елене, содержат множество деталей и подробностей, которые просто не могли быть известны двойнику.