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«Ущерб огромный»: в автомолле на Берёзовском тракте грабители выломали двери и вынесли деньги
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«Ущерб огромный»: в автомолле на Берёзовском тракте грабители выломали двери и вынесли деньги 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Этой ночью грабители совершили налёт на автомолл «Берёзовский привоз». Как рассказали E1.RU сотрудники автомолла, магазин стоял на сигнализации.
— Открыли, сняли с сигнализации, прошли внутрь. Вообще непонятно, как это провернули, никто ничего не понимает. Утром, когда все пришли на работу, обнаружили, что более 10 салонов ограбили, — рассказала E1.RU Наталья, сотрудница салона. — Выломаны входные двери в отделы, раскурочены ящики для денег. Эти салоны торговали автозапчастями, автомаслами. Вынесли только деньги, ущерб огромный.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, опрашивает сотрудников, снимает отпечатки пальцев.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОВД Берёзовского, — сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области.
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