«Ущерб огромный»: в автомолле на Берёзовском тракте грабители выломали двери и вынесли деньги

Этой ночью грабители совершили налёт на автомолл «Берёзовский привоз». Как рассказали E1.RU сотрудники автомолла, магазин стоял на сигнализации.

— Открыли, сняли с сигнализации, прошли внутрь. Вообще непонятно, как это провернули, никто ничего не понимает. Утром, когда все пришли на работу, обнаружили, что более 10 салонов ограбили, — рассказала E1.RU Наталья, сотрудница салона. — Выломаны входные двери в отделы, раскурочены ящики для денег. Эти салоны торговали автозапчастями, автомаслами. Вынесли только деньги, ущерб огромный.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, опрашивает сотрудников, снимает отпечатки пальцев.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОВД Берёзовского, — сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области.