В Африке вымрет половина видов животных

Среди угроз экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона называется основной фактор — изменение климата.

К 2100 году в Африке вымрет половина видов животных. Такие данные приводятся в официальном докладе ООН . Информация опубликована на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию. В тексте документа говорится, что биоразнообразие животных в мире существенно сократится уже к 2050 году.

Среди угроз экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона называется основной фактор — изменение климата.

Так, согласно докладу, в Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов. Это произойдет даже в том случае, если удастся замедлить глобальное потепление. К 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный вылов продолжится в таком же темпе. К 2100 году, по мнению исследователей, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхание озер в этом регионе может спровоцировать исчезновение многих видов растений.

Ситуация еще более усугубится из-за увеличения населения континента, которое к 2050 году возрастет с 1,25 миллиарда до 2,5 миллиардов человек. Ученые считают, что после открытия Америки разнообразие видов в регионе снизилось на 31%. К 2050 году их число составит 40%. Исчезновение биологических видов отразится на коренных народах. Так, более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.